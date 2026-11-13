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Amla Laddu Recipe: आंवले का अचार-मुरब्बा छोड़ें, इस सर्दी बनाकर खाएं इसके टेस्टी लड्डू, आसान है रेसिपी

Amla Laddu Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में ताजे आंवले आसानी से मिल जाते हैं. आंवला सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. ज्यादातर लोग इसे कच्चा खाते हैं या इसका अचार और मुरब्बा बनाते हैं. लेकिन आप आंवले से कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लड्डू ट्राई कर सकते हैं.

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सर्दियों में घर पर बनाएं आंवले के लड्डू (Photo- ITG)
सर्दियों में घर पर बनाएं आंवले के लड्डू (Photo- ITG)

Amla Laddu Recipe: सर्दियों के मौसम में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. इस मौसम में बाजार में कई तरह के ताजे फल और सब्जियां मिलते हैं, जिनमें आंवला भी शामिल है. आंवले में विटामिन सी समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे डाइट में शामिल करना अच्छा माना जाता है. आमतौर पर लोग आंवले का जूस पीते हैं या इसका अचार और मुरब्बा बनाकर खाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी आंवले के लड्डू खाए हैं.

ये खाने में टेस्टी होने के साथ बनाने में भी आसान हैं. गुड़, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार होने वाले इन लड्डुओं को आप एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हैं और जब मन हो तब खा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर आंवले के लड्डू कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 किलो आंवला

800 ग्राम गुड़

50 ग्राम देसी घी

आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटी चम्मच सोंठ

स्वादानुसार सूखा नारियल

अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स

घर पर आंवले के लड्डू कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धो लें. अब इनका पानी सुखाकर कद्दूकस कर लें. 
  2. इसके बाद एक कड़ाही में गुड़ डालकर धीमी आंच पर चाशनी तैयार करें. 
  3. जब चाशनी थोड़ी बनने लगे, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ आंवला डाल दें. अब इसे लगातार चलाते रहें, ताकि आंवला और गुड़ अच्छी तरह मिल जाएं.
  4. जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर, सोंठ, सूखा नारियल और अपनी पसंद के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें. 
  5. इसके बाद देसी घी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. 
  6. जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हाथों से इसकी छोटी-छोटी गोलियां बनाकर लड्डू तैयार कर लें.
  7. जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इन्हें साफ और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर रख लें.
  8. आप इन्हें सुबह नाश्ते के साथ या दिन में कभी भी खा सकते हैं. आंवले का हल्का खट्टापन, गुड़ की मिठास और ड्राई फ्रूट्स का स्वाद इन लड्डुओं को खास बनाता है. सर्दियों में मीठा खाने का मन हो तो ये लड्डू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं.
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