शिमला में बंदर का आतंक: 81,800 रुपये लेकर पेड़ पर चढ़ा, फिर नीचे बरसाने लगा नोट

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बंदरों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है. यहां डीसी ऑफिस परिसर में एक बंदर ने बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे व्यक्ति की जेब से 81,800 रुपये का पैकेट निकाल लिया. इसके बाद वह पैसों का पैकेट लेकर पेड़ पर चढ़ गया. वहां बैठकर बंदर ने पैकेट से एक-एक कर नोट निकालने शुरू कर दिए. वह नोटों को पेड़ से नीचे फेंकता रहा, जिससे सरकारी कार्यालय परिसर में अचानक अफरा-तफरी मच गई.

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जानकारी के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति 81,800 रुपये की नकदी लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था. इसी दौरान डीसी ऑफिस परिसर में मौजूद बंदर ने उसकी जेब से पैसों का पैकेट निकाल लिया. व्यक्ति जब तक कुछ समझ पाता, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ चुका था.

इसके बाद बंदर ने पैकेट से नोट निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए. अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह बिखरता देखकर व्यक्ति परेशान हो गया.

बंदर की इस हरकत को देखकर डीसी ऑफिस परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई. व्यक्ति की परेशानी देखते हुए वहां मौजूद कर्मचारी और दूसरे लोग उसकी मदद के लिए आगे आए. सभी ने पेड़ के आसपास जमीन पर बिखरे नोटों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. काफी मशक्कत के बाद लोगों ने ज्यादातर रकम बरामद कर ली. इस दौरान बंदर लगातार पेड़ से नोट नीचे फेंकता रहा.

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हालांकि, पूरी रकम वापस मिलने का दावा नहीं किया जा सका. पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक, करीब 1,500 रुपये का हिसाब नहीं मिल पाया है. इसके अलावा बंदर ने 500 रुपये के कुछ नोट फाड़कर भी नुकसान पहुंचाया.

इस तरह नोटों को इकट्ठा करने के बाद भी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. फिलहाल, घटना के बाद डीसी ऑफिस परिसर में बंदरों की मौजूदगी और उनसे होने वाली परेशानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

डीसी ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में हुई इस घटना ने शिमला में बंदरों की समस्या को फिर चर्चा में ला दिया है. शहर में बंदरों की बढ़ती मौजूदगी लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. बंदर अक्सर लोगों के खाने-पीने के सामान और दूसरी चीजें छीनकर भाग जाते हैं.

अब सरकारी कार्यालय परिसर में एक व्यक्ति की जेब से हजारों रुपये निकालने की इस घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर नकदी और अपना सामान संभालकर रखने की जरूरत है.

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