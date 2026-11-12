33 साल बाद NVIDIA से Jensen Huang की विदाई, अब इस महिला के हाथ में होगी कंपनी की कमान

Nvidia CEO Jensen Huang Resigns: दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल NVIDIA के CEO Jensen Huang ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के साथ ही कंपनी ने नए लीडर्शिप की व्यवस्था का भी ऐलान कर दिया है. फिलहाल कंपनी की कमान कंपनी की मौजूदा CFO कोलेट क्रेस संभालेंगी. उन्हें अंतरिम सीईओ बनाया गया है. वहीं, कंपनी ने स्थायी सीईओ की तलाश भी शुरू कर दी है.

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एनवीडिया के बोर्ड की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जेनसन हुआंग ने कंपनी के प्रेसिडेंट, सीईओ और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दिया है. उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. यानी अब वह कंपनी के इन तीनों पदों पर नहीं रहेंगे.

कंपनी ने साफ किया है कि नए सीईओ की नियुक्ति होने तक Colette Kress अंतरिम तौर पर यह जिम्मेदारी संभालेंगी. खास बात यह है कि सीईओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बावजूद वह कंपनी की सीएफओ और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी बनी रहेंगी. एनवीडिया का बोर्ड अब स्थायी सीईओ के लिए उम्मीदवारों की तलाश करेगा. इस पद के लिए कंपनी के भीतर काम कर रहे अधिकारियों के साथ-साथ बाहर के लोगों के नाम पर भी विचार किया जाएगा.

कौन हैं कोलेट क्रेस, जिन्हें मिली NVIDIA की कमान?

जेनसन हुआंग के जाने के बाद एनवीडिया की कमान जिस महिला अधिकारी को सौंपी गई है, वह पिछले करीब 13 साल से कंपनी का हिस्सा हैं. कोलेट क्रेस सितंबर 2013 में एनवीडिया से जुड़ी थीं. तब से वह कंपनी के फाइनेंस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

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अपने कार्यकाल में उन्होंने कंपनी की वित्तीय रणनीति और उसके कारोबार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. एनवीडिया के तेजी से बढ़ने और एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में विकसित होने के दौरान वह इसके फाइनेंस विभाग को लीड करती रही हैं.

एनवीडिया से जुड़ने से पहले भी क्रेस को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करने का लंबा अनुभव रहा है. उन्होंने करीब 25 साल तक अलग-अलग बड़ी टेक कंपनियों में फाइनेंस से जुड़े पदों पर काम किया. इनमें सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं.

अब उनके सामने कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज को संभालने के साथ-साथ जेनसन हुआंग के बाद नेतृत्व में बदलाव को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी. हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि स्थायी सीईओ की नियुक्ति कब तक की जाएगी.

कोलेट ने सीईओ बनने पर क्या कहा?

प्रिय NVIDIA परिवार,

'मुझे इस कंपनी और इसके भविष्य पर पूरा भरोसा है. सबसे बढ़कर, मुझे आप सभी पर, हमारे ग्राहकों और पार्टनर्स पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर दिन हमारी अहम भूमिका पर गहरा विश्वास है.

बोर्ड, एग्जीक्यूटिव स्टाफ और मैं समझते हैं कि यह समय बेहद मुश्किल रहा है. मैं चाहता हूं कि आप सभी जानें कि आपके धैर्य, पेशेवर रवैये और लगातार मेहनत के लिए हम कितने आभारी हैं. आप सभी का धन्यवाद.

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इस कंपनी ने आज तक जो कुछ हासिल किया है, वह आप सभी की हर दिन की मेहनत की वजह से संभव हुआ है. आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं. आने वाले दिनों में कंपनी का नेतृत्व आपको हमारे साझा भविष्य के बारे में और जानकारी देगा. इसके अलावा, 18 नवंबर को सुबह 9 बजे पैसिफिक टाइम पर कंपनी की एक मीटिंग भी आयोजित की जाएगी.

AI क्रांति को ताकत देने वाली टेक्नोलॉजी तैयार करने में हमारी भूमिका बेहद अहम है और हमारे सामने अभी बहुत काम है. इसलिए आइए, हम सब मिलकर उसी दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें, जो हमेशा से इस कंपनी की पहचान रही है.

आप सभी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद.'

Colette

NVIDIA को मिला पहला बोर्ड चेयरमैन

कंपनी ने नेतृत्व में बदलाव के साथ एक और बड़ा फैसला लिया है. एनवीडिया के बोर्ड मेंबर्स ने Harvey C. Jones को बोर्ड का पहला चेयरमैन नियुक्त किया है. यानी कंपनी के इतिहास में पहली बार बोर्ड के लिए अलग से चेयरमैन का पद तय किया गया है.

हार्वे जोन्स को टेक्नोलॉजी और निवेश की दुनिया में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. वह बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और वेंचर इन्वेस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं. वह Synopsys के सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं.

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एनवीडिया के बोर्ड चेयरमैन के तौर पर उनकी भूमिका कंपनी के नए नेतृत्व और आगे की रणनीति के लिहाज से अहम होगी.

कंपनी ने कोलेट क्रेस पर जताया पूरा भरोसा

एनवीडिया के नए बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कोलेट क्रेस के अंतरिम सीईओ बनने पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि कोलेट ने कंपनी को असाधारण ग्रोथ के दौर से आगे बढ़ाने में मदद की है. उन्हें एनवीडिया के कारोबार, ग्राहकों, कामकाज और वित्तीय स्थिति की गहरी समझ है.

जोन्स के मुताबिक, कोलेट के साथ कंपनी की एक अनुभवी लीडरशिप टीम भी है. इस टीम ने एनवीडिया की रणनीति को लागू करने और उसकी टेक्नोलॉजी से जुड़े भविष्य के रोडमैप को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड को कोलेट और उनकी टीम पर पूरा भरोसा है. कंपनी को उम्मीद है कि इस बदलाव के बावजूद उसका रोजमर्रा का कामकाज, ग्राहकों से किए गए वादे और आने वाले प्रोडक्ट्स का रोडमैप पहले की तरह जारी रहेगा. यानी कंपनी अपने कारोबार और प्रोडक्ट्स की योजनाओं में किसी रुकावट की उम्मीद नहीं कर रही है.

कोलेट क्रेस ने जेनसन हुआंग की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही

अंतरिम CEO बनने के बाद कोलेट क्रेस ने भी कंपनी के भविष्य को लेकर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि एनवीडिया की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके लोग रहे हैं. वह कंपनी की लीडरशिप टीम के साथ मिलकर उस मजबूत नींव को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे जेनसन हुआंग ने पिछले 33 साल में तैयार किया है.

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क्रेस के मुताबिक, एनवीडिया उस काम को जारी रखेगी जिसने उसे तेज कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी बनाया है. कंपनी आने वाले अवसरों पर भी काम करती रहेगी. उन्होंने कहा कि एनवीडिया का मेन फोकस अपने ग्राहकों, पार्टनर्स, डेवलपर्स और शेयरधारकों की जरूरतों को पूरा करने पर रहेगा.

33 साल के योगदान के लिए जेनसन हुआंग का शुक्रिया

एनवीडिया ने अपने बयान में जेनसन हुआंग के योगदान को बेहद महत्वपूर्ण बताया है. कंपनी के मुताबिक, जेनसन का योगदान सिर्फ एनवीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को प्रभावित किया है.

कंपनी ने कहा कि एनवीडिया आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है और इसके विकास में जेनसन का योगदान अतुलनीय रहा है. निदेशक मंडल और कंपनी ने उनके 33 साल के योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया है.

हालांकि, कंपनी के इस आधिकारिक बयान में जेनसन हुआंग के इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है. बयान में सिर्फ उनके पद छोड़ने, कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाने और नए स्थायी CEO की तलाश शुरू करने की जानकारी दी गई है.

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