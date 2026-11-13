Floor Mopping Tips: पोछा सूखते ही फर्श पर दिखने लगती हैं सफेद लकीरें और पैरों के निशान? अपनाएं ये 4 तरीके, चमकेगा फर्श

Floor Mopping Tips: घर में पोछा लगाने के बाद फर्श साफ और चमकदार तो दिखता है, लेकिन जैसे ही पानी सूखता है, उस पर सफेद लकीरें, धुंधले निशान और पैरों के छाप नजर आने लगते हैं. ऐसे में कई बार लोग दोबारा पोछा लगाते हैं या ज्यादा फ्लोर क्लीनर डालकर फर्श चमकाने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार ऐसा होने की वजह सफाई का गलत तरीका भी हो सकता है?

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दरअसल, पोछा लगाते समय अगर पानी में जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट मिला दिया जाए, पोछा ठीक से न निचोड़ा जाए या गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाए, तो फर्श पर गंदगी और क्लीनर की पतली परत रह जाती है. पानी सूखने के बाद यही परत लकीरों और धब्बों के रूप में दिखाई देने लगती है. अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे 4 आसान हैक्स, जिनसे पोछा सूखने के बाद भी फर्श साफ और चमकदार नजर आएगा.

1. पानी में ज्यादा क्लीनर डालने से बचें: कई लोगों को लगता है कि पानी में ज्यादा फ्लोर क्लीनर या डिटर्जेंट डालने से फर्श अच्छी तरह साफ होगा और चमकेगा. लेकिन जरूरत से ज्यादा क्लीनर डालने पर फर्श पर उसकी पतली परत जम सकती है. पानी सूखने के बाद यही परत सफेद लकीरों और चिपचिपे निशानों के रूप में दिखती है. इस पर धूल और पैरों से निकलने वाला तेल भी चिपकने लगता है.



2. एक ही गंदे पानी से पूरे घर में न लगाएं पोछा: शुरुआत में पोछे का पानी साफ रहता है, लेकिन घर के अलग-अलग हिस्सों की सफाई करते हुए उसमें धूल, मिट्टी और गंदगी जमा होने लगती है. खासकर किचन और दरवाजे के आसपास का गंदा पानी पूरे फर्श पर लगाने से गंदगी फैल सकती है. इससे फर्श सूखने के बाद धब्बे और लकीरें नजर आती हैं. इसलिए पानी गंदा होते ही बदल दें. बड़े घर में अलग-अलग हिस्सों के लिए साफ पानी इस्तेमाल करना बेहतर है.



3. पोछे को अच्छी तरह निचोड़कर लगाएं: अगर पोछा लगाने के बाद फर्श पर काफी देर तक पानी जमा रहता है, तो इसका मतलब है कि पोछा ज्यादा गीला है. पानी धीरे-धीरे सूखने पर उसमें मौजूद मिनरल्स और क्लीनर के कण फर्श पर निशान छोड़ सकते हैं. ये निशान डार्क कलर की टाइल्स पर ज्यादा दिखाई देते हैं. इससे बचने के लिए पोछे को अच्छी तरह निचोड़ें और हल्के गीले पोछे से ही सफाई करें.



4. बार-बार पॉलिश और शाइन वाले प्रोडक्ट न लगाएं: फर्श चमकाने के लिए कई लोग बार-बार पॉलिश या शाइन वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल से फर्श पर पुरानी लेयर जम सकती है. इससे सफाई के बाद भी फर्श कहीं चमकदार तो कहीं धुंधला नजर आता है और पैरों के निशान भी जल्दी पड़ते हैं. इसलिए शाइन प्रोडक्ट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें. अगर फर्श पर चिपचिपे निशान या लकीरें बनी रहती हैं, तो फर्श के हिसाब से सही क्लीनर से पुरानी परत हटाएं.



पोछा लगाने से पहले जरूर करें ये काम

फर्श पर पोछा लगाने से पहले सूखी धूल, बाल और मिट्टी को झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से हटा लें. इसके बाद साफ पानी में सही मात्रा में फ्लोर क्लीनर मिलाएं. पोछे को बार-बार साफ पानी से धोएं और बहुत गंदा होने पर पानी बदल दें. साथ ही पोछे को धोने के बाद उसमें डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर के कण न रहने दें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से पोछा सूखने के बाद फर्श पर लकीरें और धुंधले निशान पड़ने की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है.

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