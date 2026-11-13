scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑटो से बरामद हुए 2 करोड़ के ड्रग्स, CM हिमंता ने क्यों ली चुटकी?

श्रीभूमि पुलिस ने पानीघाट बाजार में एक ऑटोरिक्शा रोककर 20,000 याबा टैबलेट जब्त कीं और दो लोगों को गिरफ्तार किया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मजाकिया पोस्ट में कार्रवाई साझा करते हुए असम पुलिस की तारीफ की.

Advertisement
X
ऑटो से बरामद याबा टैबलेट पर सीएम ने चुटकी ली (X/@himantabiswa)
ऑटो से बरामद याबा टैबलेट पर सीएम ने चुटकी ली (X/@himantabiswa)

असम में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. श्रीभूमि जिले में एक ऑटो रिक्शा से 20 हजार याबा टैबलेट बरामद की गई हैं. इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शुक्रवार को पानीघाट बाजार इलाके में की गई.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि श्रीभूमि पुलिस ने पानीघाट बाजार में एक ऑटो को रोककर तलाशी ली थी. इस दौरान उसमें से भारी मात्रा में याबा टैबलेट बरामद हुईं. पुलिस ने ऑटो में मौजूद दो लोगों को हिरासत में लिया.

मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर हल्के-फुल्के अंदाज में ऑटो चालकों पर तंज भी कसा. उन्होंने लिखा कि ऑटो वाले अक्सर कुछ जगहों पर जाने से मना कर देते हैं, लेकिन इस बार असम पुलिस ने ही एक ऑटो को रोक दिया. उन्होंने श्रीभूमि पुलिस की तारीफ करते हुए लिखा, 'अच्छा काम किया असम पुलिस!' मुख्यमंत्री की यह पोस्ट भी चर्चा में आ गई है.

यह भी पढ़ें: 'बांग्लादेश जाकर चुनाव लड़ें राहुल गांधी', हिमंता बिस्व सरमा के बयान से गरमाई सियासत

Advertisement

क्या होती है याबा टैबलेट?

याबा का मतलब थाई भाषा में 'पागल कर देने वाली दवा' होता है. यह मेथामफेटामाइन और कैफीन को मिलाकर बनाई जाती है. इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है और भारत में इसकी बिक्री और इस्तेमाल प्रतिबंधित है.

असम में पड़ोसी देशों से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में ऑटो से इतनी बड़ी खेप मिलना पुलिस के लिए अहम कामयाबी मानी जा रही है. फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गोलियां कहां से लाई गई थीं और इन्हें किस तक पहुंचाया जाना था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर कजोड़मल जाट से |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर मयंकिता चौरसिया से |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर ट्रिनिटी सायू से |
    टेम्पो-ट्रेवलर ड्राइवर की लापरवाही से 24 ने गंवाई जान! पुलिस जांच में खुलासे- बहुत तेज थी स्पीड, 12 चालान भी पेंडिंग |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    70 लाख का पैकेज, 83000 की EMI... और अब छंटनी का डर! रुला देगी इस महिला इंजीनियर की कहानी |
    10 बीघे में पंडाल, विदेशी फूल, 4 लाख गेस्ट, 150 पकवान, घुड़दौड़... अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में कितना खर्च? |
    दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट पर विवाद, शराब और हथियारों वाले गाने नहीं गाने की मांग |
    सास को देखने अस्पताल पहुंचे जीजा की हत्या, साले ने सीने पर किया चाकू से वार |
    नेतन्याहू जैसी शक्ल! मुस्लिम देश में वायरल हो गया ये दुकानदार
    Advertisement