ऑटो से बरामद हुए 2 करोड़ के ड्रग्स, CM हिमंता ने क्यों ली चुटकी?

असम में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. श्रीभूमि जिले में एक ऑटो रिक्शा से 20 हजार याबा टैबलेट बरामद की गई हैं. इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शुक्रवार को पानीघाट बाजार इलाके में की गई.

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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि श्रीभूमि पुलिस ने पानीघाट बाजार में एक ऑटो को रोककर तलाशी ली थी. इस दौरान उसमें से भारी मात्रा में याबा टैबलेट बरामद हुईं. पुलिस ने ऑटो में मौजूद दो लोगों को हिरासत में लिया.

मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर हल्के-फुल्के अंदाज में ऑटो चालकों पर तंज भी कसा. उन्होंने लिखा कि ऑटो वाले अक्सर कुछ जगहों पर जाने से मना कर देते हैं, लेकिन इस बार असम पुलिस ने ही एक ऑटो को रोक दिया. उन्होंने श्रीभूमि पुलिस की तारीफ करते हुए लिखा, 'अच्छा काम किया असम पुलिस!' मुख्यमंत्री की यह पोस्ट भी चर्चा में आ गई है.

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क्या होती है याबा टैबलेट?

याबा का मतलब थाई भाषा में 'पागल कर देने वाली दवा' होता है. यह मेथामफेटामाइन और कैफीन को मिलाकर बनाई जाती है. इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है और भारत में इसकी बिक्री और इस्तेमाल प्रतिबंधित है.

असम में पड़ोसी देशों से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में ऑटो से इतनी बड़ी खेप मिलना पुलिस के लिए अहम कामयाबी मानी जा रही है. फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गोलियां कहां से लाई गई थीं और इन्हें किस तक पहुंचाया जाना था.

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