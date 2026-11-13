'बेटे को ऐसा देख तकलीफ में हूं', बिग बॉस में स्काउट की हालत देख टूटी मां, सलमान खान के कमेंट का किया जिक्र

गेमिंग क्रिएटर और 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट स्काउट ओपी की टीम ने शुक्रवार को उनकी मां का एक वॉयस नोट जारी किया. इससे पहले एक प्रमोशनल क्लिप में उन्हें साथी कंटेस्टेंट लव गिल के साथ बहस के बाद अपना सिर मुंडवाते हुए दिखाया गया था. उनकी मां ने इस बात पर चिंता जताई कि उन्हें किस तरह से पेश किया जा रहा है. उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे पूरे एपिसोड देखे बिना उनके बारे में कोई राय न बनाएं.

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उन्होंने कहा कि स्काउट के रिश्तों पर बार-बार ध्यान केंद्रित करने और एडिट किए गए फुटेज के इस्तेमाल से वह भारी मानसिक दबाव में आ गए हैं. उन्होंने मांग की कि उनकी बात को पूरी तरह से दिखाया जाए. उन्होंने कहा कि छोटे प्रमोशनल क्लिप उनके जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और बुरा असर डाल सकते हैं.

वॉयस नोट में, स्काउट की मां ने शो के होस्ट सलमान खान से जुड़े एक पुराने एडिट किए गए प्रोमो का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'एक मां के तौर पर, मैं अपना नजरिया रखना चाहती हूं. जब शो के होस्ट सलमान सर वाला एक एडिट किया गया प्रोमो जारी हुआ था, तब उन्हें खुद सामने आकर दर्शकों को समझाना पड़ा था कि कैसे एक अधूरा प्रोमो गलत धारणा बना सकता है.'

उन्होंने कहा कि अपने बेटे के साथ ऐसा होते देखना बहुत दुखद है. उन्होंने आगे कहा कि शो के बाहर स्काउट का अपना करियर है, निजी रिश्ते हैं और एक भविष्य है.

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उन्होंने कहा, 'आज अपने बेटे के साथ ऐसा होते देखना बहुत तकलीफदेह है. शो के बाहर उसकी अपनी एक जिंदगी है. उसका अपना करियर है, निजी रिश्ते हैं और एक भविष्य है. उसने कई बार अपनी बात साफ तौर पर रखी है और अपने रिश्तों से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है. इसके बावजूद, उन्हीं मुद्दों को बार-बार अलग-अलग तरीकों से पेश किया जा रहा है.'

स्काउट की मां ने यह भी आरोप लगाया कि पुरानी क्लिप्स को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, बातचीत को काट-छांट कर जोड़ा जा रहा है, और अलग-अलग मौकों के फुटेज को एक साथ जोड़कर एक ऐसी कहानी बनाई जा रही है जो पूरी सच्चाई से कोसों दूर है.

उन्होंने कहा, 'आपकी तरफ से ही यह कहा गया था कि म्यूजिक या एडिटिंग का इस्तेमाल करके किसी की छवि को खराब नहीं किया जाना चाहिए. फिर भी, वही चीजें बार-बार दोहराई जा रही हैं. प्रोमो बनाने के लिए पुरानी क्लिप्स को जूम किया जा रहा है, बातचीत को काटा-छांटा जा रहा है, या अलग-अलग मौकों के फुटेज को एक साथ जोड़ा जा रहा है. इन सब से एक ऐसी कहानी गढ़ी जा रही है जो पूरी सच्चाई से बिल्कुल अलग है.'



उन्होंने कहा कि स्काउट को इतना भारी मानसिक बोझ उठाते देखना उनके लिए मुश्किल था. उनके अनुसार, वह पहले से ही बहुत दबाव में था और कई बार अपनी परेशानी जाहिर कर चुका था, लेकिन संगीत और एडिट किए गए प्रोमो के जरिए उन्हीं बातों को बार-बार सामने लाया जा रहा था.

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यह सवाल उठाते हुए कि एक इंसान कितना दबाव झेल सकता है, उन्होंने कहा कि वह कोई खास बर्ताव नहीं चाहतीं. वह अपने बेटे के लिए निष्पक्षता चाहती हैं और चाहती हैं कि उसे अपनी बात रखने का मौका मिले, बिना उसके शब्दों या कामों को एडिट किए या संदर्भ से अलग पेश किए.

आखिरकार, वह भी किसी का बेटा है. उसकी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं और अपना भविष्य है. उन्होंने आगे कहा, 'एक शो और उसका प्रमोशनल कंटेंट- भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों न हो- किसी व्यक्ति के जीवन और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और लंबा असर डाल सकता है.'

Only want to request the audience that please don’t judge Tanmay based on these misleading promos. Time and again, moments are shown out of context. Something as simple as adjusting his mic is made to look like he’s furious, or a task-related moment like climbing a tree is linked to an entirely different narrative. But when the full episode airs, the reality is often very different. As his mother, my only request is simple: please watch the complete episode before forming an opinion bec there are many people behind this dirty work. SHAME on them. Thank you for always standing by him. — sc0utOP (@scouttanmay) November 13, 2026

वॉयस नोट के साथ दिए गए कैप्शन में दर्शकों से अपील की गई है कि वे तन्मय को उन प्रमोशनल क्लिप्स के आधार पर जज न करें, जिन्हें 'गुमराह करने वाला' बताया गया है. इसमें दावा किया गया है कि उससे जुड़े सामान्य पलों को बार-बार संदर्भ से हटाकर दिखाया गया है.

इसमें लिखा था, "दर्शकों से बस यही गुजारिश है कि कृपया इन गुमराह करने वाले प्रोमो के आधार पर तन्मय को जज न करें. बार-बार, कुछ पलों को संदर्भ से अलग करके दिखाया जाता है. जैसे कि माइक ठीक करने जैसी एक साधारण सी हरकत को ऐसे दिखाया जाता है मानो वह बहुत गुस्से में हो, या पेड़ पर चढ़ने जैसे किसी टास्क से जुड़े पल को पूरी तरह से अलग कहानी से जोड़ दिया जाता है. लेकिन जब पूरा एपिसोड आता है, तो असलियत अक्सर बहुत अलग होती है.'

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कैप्शन में आगे कहा गया, टएक मां के तौर पर, मेरी बस इतनी सी गुजारिश है. कृपया कोई भी राय बनाने से पहले पूरा एपिसोड देखें, क्योंकि इस गंदी हरकत के पीछे कई लोग हैं. उन्हें शर्म आनी चाहिए. हमेशा उसके साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद.'

प्रोमो में क्या दिखाया गया है?

हाल ही के प्रोमो में दिखाया गया है कि लव के साथ तीखी बहस के बाद स्काउट अपना सिर मुंडवा लेता है, जिसे देखकर बाकी प्रतियोगी हैरान रह जाते हैं. लव ने उस टिप्पणी को लेकर स्काउट से सवाल किया और कहा, 'मैंने तुम्हें आजादी दी थी, और तुम उसका इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो? तुम किस बात का मजाक उड़ा रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहता.'



बहस के दौरान, स्काउट गार्डन एरिया में बने एक नकली सांप के ढांचे पर चढ़ गया. उदिति ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा और पूछा कि क्या वह कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है. स्काउट ने जवाब दिया, 'नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है.'

इसके बाद प्रोमो में दिखाया गया कि स्काउट बाथरूम में जाता है और अपना सिर मुंडवा लेता है, जबकि बैकग्राउंड में फिल्म 'कबीर सिंह' का गाना 'बेख्याली' बज रहा होता है. उसके इस फैसले को देखकर लव पूरी तरह हैरान रह गई.

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जब लव ने उससे पूछा, तो स्काउट ने कहा, 'तुम वहां इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो? अब तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई है.' बाद में उसे रोते हुए भी दिखाया गया, और प्रोमो में लव की आवाज सुनाई दी, जो उससे कह रही थी, 'ये सब क्या है? आज से मुझे बहन बुलाना या जो तुम्हारा मन करे वो कहना. तुम्हारे लिए मैं बस एक कंटेस्टेंट हूं.'

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