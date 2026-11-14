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गांव में पत्नी का अफेयर शुरू हो गया... पता चला तो पति विरोध करने लगा, गुस्से में पत्नी ने सुपारी दी और करा दिया कांड

ये कहानी बिहार में पटना के बिहटा इलाके की है. यहां एक शादीशुदा महिला का गांव में 22 साल के युवक से अफेयर था. पति को पता चला तो विरोध किया. महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली. फिर सुपारी देकर कत्ल करा दिया.

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आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी. पत्नी का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था. पति इसका विरोध करता था. इसी बात को लेकर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी. पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में शामिल एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है.

यह पूरा मामला बिहटा थाना क्षेत्र के दौलतपुर सिमरी गांव का है. 10 नवंबर को मोहम्मद इरफान इमाम उर्फ कल्लू की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. बिहटा थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई. टीम ने घटनास्थल की जांच की, वहां से मिले सबूत जुटाए और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- अपने भाई का बदला लिया

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जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, इसी पूछताछ में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ. पत्नी ने बताया कि उसका गांव के ही रहने वाले करण कुमार से प्रेम संबंध था. पति इस रिश्ते का विरोध करता था. पुलिस का कहना है कि इसी विरोध से परेशान होकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. इसके बाद दोनों ने अपने सहयोगियों के जरिए वारदात को अंजाम दिलवाया. पुलिस के मुताबिक, हत्या के लिए सुपारी दी गई थी.

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पत्नी और 22 साल का प्रेमी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी करण कुमार को गिरफ्तार किया है. करण कुमार की उम्र 22 साल है और वह दौलतपुर सिमरी गांव का रहने वाला है. इसके अलावा एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. दानापुर के एसडीपीओ-2 अमरेंद्र झा ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी जांच और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की गुत्थी सुलझाई. उन्होंने बताया कि हत्या की साजिश में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई है.

फरार आरोपियों और हथियार की तलाश जारी

पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड में कुछ और लोग भी शामिल थे. फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की कोशिश भी जारी है. बिहटा में हुए इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात को अंजाम देने में किन-किन लोगों ने मदद की थी और हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाया गया.

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