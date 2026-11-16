संजू सैमसन ने 16 गेंदों पर मचाई तबाही, 293 के स्ट्राइक रेट से कूटे रन, पृथ्वी शॉ की टीम के उड़ाए होश

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में सोमवार (16 नवंबर) को संजू सैमसन का बल्ला जमकर गरजा. केरल के कप्तान ने महाराष्ट्र के खिलाफ महज 16 गेंदों पर 47 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 293.75 का रहा. संजू ने अपनी पारी में तीन चौके और पांच छक्के लगाए.

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केरल और महाराष्ट्र के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के PCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्राउंड-A में खेला गया. केरल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम की ओर से कप्तान संजू सैमसन ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए.

हालांकि, संजू अपनी पारी को अर्धशतक में नहीं बदल सके. उन्हें महाराष्ट्र के गेंदबाज विक्की ओस्तवाल ने राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच कराया. संजू 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इस मुकाबले में महाराष्ट्र की कप्तानी पृथ्वी शॉ कर रहे हैं. वहीं केरल की कमान संजू सैमसन के हाथों में है. दोनों टीमों ने मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 11-11 खिलाड़ियों को मौका दिया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

केरल: संजू सैमसन (कप्तान), मोहम्मद अजहरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निजार, विष्णु विनोद, निखिल एम, कार्तिक बी नायर, रोहन कुन्नुमल, बीजू नारायणन, एमडी निधीश और केएम आसिफ.

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महाराष्ट्र: पृथ्वी शॉ (कप्तान), अर्शिन कुलकर्णी, साहिल पारख, राहुल त्रिपाठी, रामकृष्ण घोष, सूरज शिंदे (विकेटकीपर), तनय संघवी, किरण चोरमले, विक्की ओस्तवाल, मुकेश चौधरी और प्रशांत सोलंकी.

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संजू सैमसन का हाल‍िया प्रदर्शन कैसा रहा?

संजू सैमसन का हालिया प्रदर्शन देखें तो न्यूजीलैंड दौरे पर उनकी शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन वह निरंतरता बरकरार नहीं रख सके. पांच मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में 33 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली थी. इसके बाद उनके बल्ले से 14 (17), 18 (13), 4 (2) और 4 (10) रन निकले. इस तरह न्यूजीलैंड दौरे की पांच पारियों में संजू ने कुल 107 रन बनाए.

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