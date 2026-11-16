'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी...', BJP की चिंतन बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान और एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में मथुरा में सोमवार से बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन बैठक चल रही है. बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश नेतृत्व के 54 सदस्य शामिल हुए हैं. इसी दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तैयारियों और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया.

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केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी 2027 में भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुधारने पर काम किया गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है और इसे केवल बीजेपी ही हासिल कर सकती है.

मथुरा में चल रही बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, 'जिस तरह अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भी मंदिर बनेगा.' उन्होंने कहा कि मंदिर चाहे न्यायिक प्रक्रिया के जरिए बने या आपसी बातचीत से, उसका निर्माण जरूर होगा. केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को भी इस मुद्दे पर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव अगर हमारे साथ कारसेवा करने आना चाहें, तो हम उनके साथ मिलकर भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बनाएंगे. केशव मौर्य ने कहा, 'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी.'

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54 नेताओं के साथ हो रहा मंथन

बीजेपी की मथुरा में दो दिवसीय चिंतन बैठक में पार्टी के 54 वरिष्ठ नेता और प्रदेश नेतृत्व से जुड़े सदस्य शामिल हुए हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बैठक में संगठन और आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल नेताओं के पास काफी अनुभव है और आगे बैठक की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

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उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और जनता के बीच सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है. उन्होंने कहा कि गरीबों का विश्वास बीजेपी पर है और पार्टी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रही है.

60 फीसदी वोट हमारा

केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के वोट शेयर को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि 100 फीसदी वोट में से 60 फीसदी वोट बीजेपी का है, जबकि बाकी 40 फीसदी वोट अलग-अलग समूहों में बंटा हुआ है और उस बंटवारे में भी बीजेपी की हिस्सेदारी है. उन्होंने कहा कि इसी विश्वास के साथ पार्टी जनता के बीच जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को मथुरा की बैठक में शामिल होंगे.



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