सब कुचले जाएंगे... वैज्ञानिकों ने क्यों कहा था नवंबर 2026 में खत्म हो जाएगी दुनिया?

आपको याद है एक बार ये काफी फेमस हुआ था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी. लोगों के बीच इसे लेकर काफी बातें प्रचलित हुईं, लेकिन हर दिन की तरह 22 दिसंबर की सुबह हो गई और कुछ भी नहीं हुआ. वैसे ही साल 1960 में कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया था कि नवंबर 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी. उस भविष्यवाणी में बताया गया था कि दुनिया की इंसानी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि धरती पर लोगों के रहने की जगह ही नहीं बचेगी और सभी लोग मारे जाएंगे. मगर हकीकत ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम सभी सुरक्षित हैं.

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दरअसल, साल 1960 में कुछ वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था, जिसे 'डूम्सडे स्टडी' कहा गया. इस रिसर्च में भविष्यवाणी की गई थी कि 13 नवंबर 2026 तक दुनिया का अंत हो जाएगा. लेकिन, अब 13 नवंबर को बीते 3 दिन हो चुके हैं और कुछ नहीं हुआ है. ऐसे में फिर से डूम्सडे स्टडी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी गलत साबित हुई है. जैसे दावा था, वैसे कुछ नहीं हुआ और इंसानों की आबादी के बोझ से धरती पर लोग कुचलकर नहीं मरे हैं.

फिजिसिस्ट हाइन्ज़ वॉन फ़ॉर्स्टर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह रिसर्च की थी. उनका कहना था कि अगर पिछले 2 हजार सालों की तरह ही इंसानों की आबादी बढ़ती रही तो एक दिन यह अनंत तक पहुंच जाएगी. उन्होंने यहां तक कहा था कि आने वाली पीढ़ियां भूख से नहीं मरेंगी, बल्कि आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग एक-दूसरे के नीचे दबकर मरने लगेंगे. वैज्ञानिकों ने इस भविष्यवाणी के लिए एक गणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था.

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उन्होंने आबादी बढ़ने की रफ्तार का अध्ययन किया और एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जिसमें माना गया कि इंसानों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती रहेगी. इस गणना के मुताबिक, शुक्रवार 13 नवंबर 2026 वह तारीख थी, जब दुनिया की आबादी अनंत हो जाती. जाहिर है, धरती पर इतनी बड़ी आबादी के रहने की कल्पना भी संभव नहीं थी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि 1960 के दशक के आसपास विकसित देशों में बच्चों के जन्म की दर कम होने लगी थी. युद्ध के बाद कुछ समय तक दुनिया में बच्चों के जन्म की संख्या तेजी से बढ़ी थी, लेकिन बाद में यह रफ्तार कम हो गई.

यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की आबादी 2085 के आसपास अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है. इसके बाद इसमें ठहराव आ सकता है या गिरावट शुरू हो सकती है. अनुमान है कि उस समय दुनिया की आबादी करीब 10.3 अरब होगी. यानी आज दुनिया के कई विकसित देश बढ़ती आबादी के बजाय घटती जन्म दर और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के सामने खतरे खत्म हो गए हैं.

जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, महामारियां और परमाणु हथियारों का खतरा अब भी बना हुआ है. इंसानियत के सामने मौजूद इन खतरों को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी भी है, जिसे 'डूम्सडे क्लॉक' कहा जाता है. इसे 1947 से 'बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स' नाम की संस्था मेंटेन कर रही है. यह घड़ी बताती है कि इंसानियत दुनिया की तबाही के कितने करीब है. 27 जनवरी 2026 को इस घड़ी को आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड पहले सेट किया गया था. यह अब तक का सबसे चिंताजनक स्तर है. यानी दुनिया के सामने कई गंभीर खतरे अब भी मौजूद हैं.



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