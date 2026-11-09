9 हजार से कम में घर लाएं Xiaomi का एयर प्यूरीफायर, जहरीली हवा से बचाएगा, Flipkart पर आज आखिरी मौका!

लगभग हर साल दिवाली के अगले दिन सुबह उठते ही दिल्ली-NCR के लोग सबसे पहले AQI चेक करते हैं. इसकी वजह है यहां की हवा, जो दिवाली के बाद काफी प्रदूषित हो जाती है. ऐसे में इस जहरीली हवा में सांस लेना सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है. इससे बचने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

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अगर आप भी एयर प्यूरीफायर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. फ्लिपकार्ट पर चल रही Big Bang Diwali Sale में एक एयर प्यूरीफायर पर शानदार डील मिल रही है.

खास बात यह है कि इसे 10 हजार रुपये से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है. यानी जो लोग कम बजट में एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है. आइए जानते हैं इस डील और एयर प्यूरीफायर के फीचर्स के बारे में.

किस एयर प्यूरीफायर पर मिल रही है डील?

फ्लिपकार्ट पर Mi Smart Air Purifier 4 Lite पर शानदार डील मिल रही है. कंपनी की ऑफिशियल लिस्टिंग के मुताबिक, इसकी MRP 14,999 रुपये है. हालांकि, सेल में इसे 10,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं, अगर आप बैंक ऑफर का फायदा उठाते हैं, तो इसकी कीमत घटकर करीब 9,671 रुपये हो जाती है.

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ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेल 10 नवंबर को खत्म होने वाली है. ऐसे में अगर आप इस डील का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है. आइए अब इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

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कितना एरिया कवर कर सकता है यह एयर प्यूरीफायर?

Mi Smart Air Purifier 4 Lite की क्षमता की बात करें तो यह 640 वर्ग फुट तक के एरिया को कवर कर सकता है. कंपनी के मुताबिक, इसमें 360 डिग्री एयर इनटेक दिया गया है, जिससे यह आसपास की हवा को खींचकर साफ करने में मदद करता है.

इसके अलावा, यह 160 वर्ग फुट के कमरे की हवा को करीब 6 मिनट में साफ कर सकता है. ऐसे में इसे घर के बेडरूम या छोटे लिविंग रूम में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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फिल्टर और दूसरे फीचर्स कैसे हैं?

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे जरूरी चीज उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है. Mi Smart Air Purifier 4 Lite में 3-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है. इसकी मदद से हवा में मौजूद धूल, गंदगी और दूसरे प्रदूषण के कणों को फिल्टर करने में मदद मिलती है.

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इसके अलावा, इसमें ऐप कनेक्टिविटी भी मिलती है. इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन पर रियल टाइम AQI यानी हवा की क्वालिटी चेक कर सकते हैं. साथ ही, फिल्टर की स्थिति और उसे कब बदलने की जरूरत है, इसकी जानकारी भी ऐप के जरिए मिल जाती है.

अगर आप भी घर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Mi Smart Air Purifier 4 Lite पर मिल रही यह डील देख सकते हैं.



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