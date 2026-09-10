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iPhone Duo जैसा Samsung Fold 8, 3 लाख रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ₹72 हजार में खरीदें

Apple iPhone Duo की कीमत करीब 3 लाख रुपये से शुरू होती है, लेकिन फोल्डेबल फोन लेने वालों के लिए Samsung Galaxy Z Fold 8 एक सस्ता विकल्प बन सकता है. एक्सचेंज और दूसरे ऑफर्स के बाद इसकी कीमत करीब 72 हजार रुपये तक आ सकती है. दोनों फोन में बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और दमदार प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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कौन सा फोल्डेबल फोन है ज्यादा दमदार?
कौन सा फोल्डेबल फोन है ज्यादा दमदार?

Apple ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च कर दिया है. लॉन्च के बाद से ही यह फोन अपने फीचर्स और कीमत को लेकर चर्चा में है. इसकी शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 4.5 लाख रुपये तक जाती है.

ऐसे में अगर आप iPhone Duo जैसा फोल्डेबल फोन चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 3 लाख रुपये खर्च नहीं करना चाहते, तो Samsung Galaxy Z Fold 8 आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है. खास बात यह है कि कुछ ऑफर्स और एक्सचेंज बेनिफिट के साथ इसे करीब 72 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है.

iPhone Duo और Samsung Fold 8 में कितनी समानता है?

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दोनों फोन्स को देखें तो इनके डिजाइन और स्क्रीन साइज में काफी समानता नजर आती है. iPhone Duo को खोलने पर इसमें 7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. वहीं Samsung Galaxy Z Fold 8 को खोलने पर भी 7.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है.

कवर स्क्रीन की बात करें तो Samsung Fold 8 में 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जबकि iPhone Duo में 5.4 इंच की आउटर स्क्रीन मिलती है. यानी दोनों फोन के कवर डिस्प्ले का साइज लगभग एक जैसा है.

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यह भी पढ़ें: Apple इवेंट में iPhone Duo लॉन्च समेत हुए क्या-क्या बड़े ऐलान, जानें सब

इसके अलावा दोनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है. बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन और हाई रिफ्रेश रेट की वजह से वीडियो देखने, गेमिंग और मल्टीटास्किंग जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं.

परफॉर्मेंस के लिए दोनों ही स्मार्टफोन में हाई-एंड प्रोसेसर मिलता है. Samsung Galaxy Z Fold 8 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिया गया है, जबकि Apple iPhone Duo में A20 Pro चिपसेट मिलता है.

सिर्फ ₹72 हजार में कैसे मिलेगा Samsung Fold 8?

अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की. Samsung Galaxy Z Fold 8 को करीब 72 हजार रुपये में कैसे खरीदा जा सकता है? वैसे Samsung Galaxy Z Fold 8 की कीमत 1,79,999 रुपये से शुरू होती है. लेकिन अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है और आप उसे एक्सचेंज करते हैं, तो आपको करीब 95 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Z Fold 8, 8 Ultra और Flip 8 की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग

इसके अलावा 8 हजार रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस और 5 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है. इन सभी ऑफर्स और एक्सचेंज बेनिफिट को जोड़ने के बाद फोन की कीमत करीब 71,999 रुपये तक आ सकती है.

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यानी अगर आपको सही एक्सचेंज वैल्यू और सभी ऑफर्स मिल जाते हैं, तो करीब 72 हजार रुपये में Samsung Fold 8 खरीदा जा सकता है. इस तरह आप iPhone Duo के लिए करीब 3 लाख रुपये खर्च करने के बजाय काफी कम कीमत में एक फोल्डेबल स्मार्टफोन ले सकते हैं.

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