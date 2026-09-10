दरभंगा में शराब तस्करों की दबंगई, पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ा ले गए, 10 गिरफ्तार

बिहार के दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों और उनके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया. रैयाम थाना इलाके के बंसरा ठीकरा टोल में हुई इस घटना के दौरान हमलावरों ने पुलिस टीम को घेर लिया. हालात बिगड़ने पर जवानों को मौके से पीछे हटना पड़ा, जबकि आरोपियों ने पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए.

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घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस मुख्यालय हरकत में आया. आसपास के थानों से पुलिस बल को मौके पर भेजा गया. इसके अलावा जिला स्तर से भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की. कार्रवाई में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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दरभंगा के एसडीपीओ एस.के. सुमन ने भी 10 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को गांव में अवैध देशी शराब बनाने और उसकी बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी. इसी सूचना का सत्यापन करने के लिए टीम बंसरा गांव पहुंची थी.

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छापेमारी के दौरान भड़का विवाद

जानकारी के मुताबिक, उत्पाद विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर शराब कारोबारी महावीर साहनी के घर को घेरा और तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान टीम को कुछ शराब भी बरामद हुई. इसके बाद महावीर साहनी को गिरफ्तार कर पुलिस जीप में बैठा लिया गया.

इसी दौरान उसके परिवार के लोगों के साथ कुछ अन्य शराब तस्कर भी पुलिस टीम से उलझ गए. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. हालात बिगड़ने पर जवानों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई. इसी बीच हमलावरों ने रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर उसे भी जाम कर दिया.

मामला गंभीर होता देख पुलिसकर्मी तत्काल पीछे हटे, जिसका फायदा उठाकर हमलावरों ने महावीर साहनी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस वाहन को निशाना बनाया और उसके शीशे तोड़ दिए. घटना के दौरान किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई.

10 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के थानों की पुलिस के साथ जिला मुख्यालय से भी अतिरिक्त बल भेजा गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान अब तक 10 लोगों को पकड़ा जा चुका है. हालांकि, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों को अभी मीडिया के सामने पेश नहीं किया है.

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एसडीपीओ एस.के. सुमन ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर गई थी. इसी दौरान शराब कारोबारियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए उसके शीशे तोड़ दिए. आरोपियों ने ट्रैक्टर लगाकर रास्ता भी जाम कर दिया था.

एसडीपीओ के मुताबिक, घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया और कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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