How to Get Glowing Skin: 50 में लगेंगी 30 की, मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं टमाटर का रस, झुर्रियों और ढीली स्किन की छुट्टी

How to Get Glowing Skin: उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे का प्राकृतिक कसावट खत्म होने लगती है, जिससे त्वचा ढीली नजर आने लगती है और झुर्रियों की समस्या बढ़ने लगती है. बाजार में मिलने वाले महंगे एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट्स हर किसी के बजट में नहीं होते. ऐसे में सदियों पुराना और आजमाया हुआ देसी नुस्खा मुल्तानी मिट्टी और टमाटर का रस आपकी स्किन को जवां और टाइट बनाए रखने में बेहद मददगार हो सकता है.
मुल्तानी मिट्टी त्वचा के अतिरिक्त तेल और गंदगी को खींचकर रोमछिद्रों को टाइट करती है, जबकि टमाटर में मौजूद लाइकोपीन और विटामिन C झुर्रियों से लड़कर चेहरे पर गुलाबी निखार लाते हैं.
मुल्तानी मिट्टी और टमाटर फेस पैक रेसिपी की सामग्री:
मुल्तानी मिट्टी पाउडर - 1 बड़ा चम्मच
ताजा टमाटर का रस - 2 बड़े चम्मच
गुलाब जल - 1 छोटा चम्मच
कच्चा दूध या दही - 1 छोटा चम्मच (ड्राई स्किन के लिए)
बनाने और लगाने की विधि:
एक कांच की कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लें.
इसमें 2 चम्मच ताजा टमाटर का रस और 1 चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. (अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध भी मिला सकते हैं).
सभी चीजों को मिलाकर एक गाढ़ा और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें.
चेहरा धोकर साफ करें और ब्रश या उंगलियों की मदद से इस पैक को चेहरे और गर्दन पर ऊपर की दिशा में लगाएं.
इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने दें. जब यह हल्का सूख जाए, तो ठंडे पानी से चेहरे पर हल्का छींटा मारकर गोल-गोल मसाज करते हुए साफ कर लें.
चेहरा पोंछने के बाद कोई हल्का मॉइश्चराइजर या एलोवेरा जेल जरूर लगाएं. हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करने से स्किन में खिंचाव और नेचुरल ग्लो नजर आने लगेगा.