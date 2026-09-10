राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर तैयारियां तेज, 19 सितंबर को होगा 'छात्रों की गूंज'

इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क के सामने स्थित खाली मैदान का चयन किया है और इसकी अनुमति के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए में आवेदन भी जमा कर दिया है. अब इस आवेदन पर अंतिम निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा.

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इस बीच, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ‘छात्रों की गूंज’ के माध्यम से मैं अलग-अलग शहरों में आपसे मिलकर आपकी चुनौतियां समझ रहा हूं. इसी मुहिम के तहत 19 सितंबर को मैं फिर आपके बीच इंदौर में रहूंगा.

इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान पर आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है.

कार्यक्रम स्थल की स्वीकृति के लिए कांग्रेस की ओर से इंदौर विकास प्राधिकरण को आवेदन सौंपा गया है. आईडीए ने आवेदन मिलने के बाद नगर निगम और पुलिस विभाग को पत्र भेजकर दोनों विभागों से इस आयोजन को लेकर अपना-अपना अभिमत मांगा है.

मेरे प्यारे छात्रों, युवाओं और भारत के Gen Z,



आपके साथ सारा देश देख रहा है कि आज एक टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था ने आपकी उम्मीदों की लौ को बुझा कर आपके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है।



‘छात्रों की गूंज’ के माध्यम से मैं अलग-अलग शहरों में आपसे मिलकर आपकी चुनौतियां समझ रहा हूं। इसी… pic.twitter.com/WMrQEqmEZR — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 10, 2026



प्राधिकरण ने कार्यक्रम स्थल पर यातायात, सुरक्षा, साफ-सफाई, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दोनों विभागों से रिपोर्ट मांगी है. संबंधित विभागों से जवाब मिलने के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यक्रम स्थल की अनुमति पर अंतिम निर्णय लेगा.

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वहीं, इस पूरे मामले पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि पहले उन्हें आशंका थी कि जिस तरह नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी, उसी तरह इस मैदान की अनुमति भी नहीं मिलेगी. लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करेगा. चिंटू चौकसे ने यह भी कहा कि यदि किसी कारणवश औपचारिक अनुमति नहीं भी मिलती है, तब भी राहुल गांधी का कार्यक्रम रीजनल पार्क के सामने स्थित उसी मैदान पर आयोजित किया जाएगा.

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग में जिले की सड़कों की हालत का मुद्दा उठाया. उन्होंने बैठक के दौरान गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें दिखाईं और जिलाधिकारी से सड़कों की स्थिति को लेकर जवाब भी मांगा.

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