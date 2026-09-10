महाराष्ट्र सरकार ने रानी मुखर्जी को दिया सम्मान, मंच पर हुईं भावुक, बोलीं- मुंबई ने बहुत कुछ दिया

मुंबई के प्रभादेवी में रवींद्र नाट्य मंदिर में आयोजित 62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को प्रतिष्ठित 'राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने रानी मुखर्जी को दिया. अवॉर्ड लेते टाइम एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो गई.

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फिल्ममेकर और एक्टर राज कपूर के नाम पर रखे गए इस अवॉर्ड को पाने पर रानी ने कहा, 'मेरे लिए महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है. महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है. मेरी कर्मभूमि है और मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है.'

रानी मुखर्जी ने क्या कहा?

इस सम्मान के खास होने के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यही बात इस पल को मेरे लिए सच में खास बनाती है क्योंकि मुझे यह सम्मान अपने ही लोगों से और उस जगह से मिल रहा है जहां से मैं जुड़ी हूं. भारतीय सिनेमा के दिग्गज राज कपूर जी के नाम पर बना अवॉर्ड पाना अपने आप में बहुत गर्व और विनम्रता का अनुभव कराता है और मुझे सच में उम्मीद है कि मैं इस सम्मान के काबिल साबित हो पाऊंगी.'

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इसके आगे एक्ट्रेस ने कहा, 'मुंबई ने मुझे मेरी पहचान दी है. इसने मुझे दर्शक दिए हैं. इसने मुझे करियर दिया है और यह मेरा घर, मेरी सुरक्षित जगह, मेरी सब कुछ रही है. इसलिए यह अवॉर्ड मेरे दिल में एक बहुत खास जगह रखेगा क्योंकि जब भी मैं इसे देखूंगी, तो मुझे सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं दिखेगा. मुझे अपनी मुंबई, अपना महाराष्ट्र दिखेगा.'

महाराष्ट्र पर भी बोलीं रानी मुखर्जी

रानी ने यह सम्मान महाराष्ट्र और वहां के लोगों को समर्पित किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'इसलिए, बहुत ज्यादा आभार के साथ, मैं यह अवॉर्ड महाराष्ट्र को समर्पित करती हूं. वहां के लोगों, कलाकारों, टेक्नीशियनों और फिल्ममेकर्स को. पूरी फिल्म बिरादरी को जो इस खूबसूरत राज्य को अपना घर मानती है। और कहानीकारों की उन पीढ़ियों को जो हमसे पहले आईं और मुझ जैसी लड़की के लिए सपने देखना मुमकिन बनाया.'

राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड, भारतीय सिनेमा में रानी मुखर्जी के अहम योगदान और मुंबई व महाराष्ट्र के साथ उनके लंबे जुड़ाव को सम्मान देता है; एक ऐसा राज्य जो पीढ़ियों से भारत के सिनेमाई सफर का केंद्र रहा है.



रानी मुखर्जी का वर्क फ्रंट

इस बीच, एक्ट्रेस को आखिरी बार 'मर्दानी 3' में देखा गया था. 'मर्दानी 3' में वह एक बार फिर सख्त IPS ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में नजर आईं. अब इसके बाद वह शाहरुख खान की फिल्म किंग में नजर आने वाली हैं, जो इस साल 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है.

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