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Vastu Upay: घर में नहीं टिकता पैसा? फेंगशुई के ये 3 उपाय आजमाएं

Vastu Upay: फेंगशुई के इन 3 आसान उपायों से घर में सुख-शांति और पॉजिटिविटी बढ़ाने की मान्यता है. जानें घर की बरकत और सकारात्मक माहौल के लिए क्या करें.

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फेंगशुई एक प्राचीन चीनी पद्धति है, जिसमें घर के आसपास मौजूद ऊर्जा के संतुलन पर जोर दिया जाता है.
फेंगशुई एक प्राचीन चीनी पद्धति है, जिसमें घर के आसपास मौजूद ऊर्जा के संतुलन पर जोर दिया जाता है.

Feng Shui Tips: घर का माहौल हमारे मूड और दिनचर्या पर काफी असर डालता है. कई बार बिना किसी बड़ी वजह के घर में तनाव, चिड़चिड़ापन या छोटी-छोटी बातों पर बहस होने लगती है. ऐसे में फेंगशुई में बताए गए कुछ आसान उपाय आजमाए जा सकते हैं. फेंगशुई एक प्राचीन चीनी पद्धति है, जिसमें घर के आसपास मौजूद ऊर्जा के संतुलन पर जोर दिया जाता है. मान्यता है कि घर को साफ-सुथरा, हवादार और व्यवस्थित रखने से सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिल सकती है .

अगर आप भी घर में शांति और पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं तो रोजाना की दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव कर सकते हैं. खासतौर पर शाम होने से पहले किए जाने वाले कुछ उपाय फेंगशुई में शुभ माने जाते हैं .

सुबह कुछ देर खिड़की-दरवाजे खोलें

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फेंगशुई के अनुसार घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी का प्रवेश सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है. सुबह के समय करीब 9 से 15 मिनट तक खिड़की और दरवाजे खोलकर घर में हवा का प्रवाह बनाए रखा जा सकता है.

इससे घर में बंद या बासी हवा बाहर निकलती है.  कमरे में ताजगी महसूस होती है. हालांकि, अगर बाहर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो या मौसम खराब हो तो खिड़कियां खोलने से बचना बेहतर है. फेंगशुई की मान्यता के अनुसार इस काम को सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए .

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मुख्य द्वार को रखें साफ और व्यवस्थित

फेंगशुई में मुख्य द्वार को घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. माना जाता है कि यहीं से घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है. इसलिए मुख्य दरवाजे के आसपास गंदगी, धूल या अनावश्यक सामान जमा नहीं होने देना चाहिए.

मुख्य द्वार पर जूते-चप्पलों का ढेर लगाने से बचें. यहां डस्टबिन रखने से भी परहेज करें. दरवाजे और उसके आसपास की जगह को नियमित रूप से साफ रखें . शाम के समय मुख्य द्वार के आसपास पर्याप्त रोशनी रखना भी अच्छा माना जाता है. सिर्फ फेंगशुई ही नहीं, व्यावहारिक तौर पर भी साफ और व्यवस्थित प्रवेश द्वार घर को ज्यादा आकर्षक और आरामदायक बनाता है .

नमक वाले पानी से करें सफाई

फेंगशुई और कई पारंपरिक मान्यताओं में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को कम करने वाला माना जाता है. घर की सफाई करते समय कभी-कभी पानी में थोड़ा सेंधा नमक या समुद्री नमक मिलाकर पोछा लगाने की सलाह दी जाती है .

एक अन्य उपाय के तौर पर कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखकर उसे घर के उस हिस्से में रखा जा सकता है जहां परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं . मान्यता के अनुसार इसे करीब एक सप्ताह बाद बदल देना चाहिए .

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हालांकि, इन उपायों को धार्मिक या पारंपरिक मान्यता के तौर पर ही लेना चाहिए. इनके जरिए धन, स्वास्थ्य या पारिवारिक समस्याओं के निश्चित समाधान का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

घर में पॉजिटिव माहौल के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

फेंगशुई की मान्यताओं के अलावा कुछ सामान्य आदतें भी घर के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं .

घर में अनावश्यक सामान जमा न होने दें .
टूटे हुए और लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले सामान को हटा दें .
कमरों में पर्याप्त रोशनी और हवा का ध्यान रखें .
घर के मुख्य हिस्सों को साफ और व्यवस्थित रखें .
पौधे लगाते हैं तो उनकी नियमित देखभाल करें .
घर में ऐसी चीजें रखें जो आपको सकारात्मक और सुकून का एहसास कराएं .

कुल मिलाकर, फेंगशुई के इन उपायों का उद्देश्य घर को व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखने से जुड़ा है. इन्हें अपनाते समय इन्हें परंपरागत मान्यता के रूप में देखें, वास्तविक आर्थिक, पारिवारिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जरूरी व्यावहारिक कदम भी उठाएं .

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