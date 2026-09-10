रोहित शर्मा की ‘Non-Committal’ टी-शर्ट ने मचाई सनसनी, अगरकर पर निशाना? VIDEO वायरल

क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी और मजेदार अंदाज के लिए मशहूर रोहित शर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गए हैं. इस बार वजह उनका बल्ला नहीं, बल्कि उनकी ‘Non Committal’ लिखी टी-शर्ट है. रोहित की इस टी-शर्ट ने फैन्स को टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के पुराने बयान की याद दिला दी है और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

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क्या है ‘Non Committal’ शब्द का कनेक्शन?

दरअसल, 4 अक्टूबर 2025 को अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘Non-Committal’ शब्द का इस्तेमाल किया था. यानी दोनों खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में खेलने को लेकर उस समय अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की थी. अगरकर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और चर्चा का विषय बन गया था.

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अब रोहित शर्मा की टी-शर्ट पर यही शब्द देखकर फैन्स को अगरकर का पुराना बयान याद आ गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे रोहित की तरफ से अगरकर के बयान पर मजेदार पलटवार बताया है. हालांकि, रोहित ने खुद यह स्पष्ट नहीं किया है कि टी-शर्ट पहनने के पीछे उनका इरादा अगरकर के बयान पर तंज कसना था.

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Ab toh Hitman ne bhi bol diya!



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टीवी डेब्यू से पहले रोहित का नया अंदाज

रोहित शर्मा इन दिनों क्रिकेट के अलावा अपने टीवी डेब्यू को लेकर भी चर्चा में हैं. वह ‘Family Full House with Rohit Sharma’ नाम के फैमिली एंटरटेनमेंट शो को होस्ट करते नजर आएंगे. शो का प्रीमियर 19 सितंबर 2026 को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव ऐप पर होगा.

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शो के प्रमोशन में भी रोहित का वही मजेदार अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसके लिए वह क्रिकेट फैन्स के बीच जाने जाते हैं. शो के प्रोमो में उनका फेमस ‘गार्डन’ डायलॉग को भी शामिल किया गया है.

‘गार्डन’ वाला डायलॉग भी हुआ था वायरल

रोहित का ‘कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा’ वाला बयान एक टेस्ट मैच के दौरान काफी वायरल हुआ था. मैदान पर खिलाड़ियों की सुस्ती से नाराज रोहित ने फील्डर्स से ज्यादा तेजी दिखाने को कहा था. बाद में उनका यह डायलॉग सोशल मीडिया पर मीम्स का बड़ा हिस्सा बन गया था.

अब टीवी डेब्यू से पहले ‘Non Committal’ टी-शर्ट ने रोहित को फिर से सोशल मीडिया ट्रेंड में ला दिया है. फैन्स इस टी-शर्ट को अगरकर के पुराने बयान से जोड़कर तरह-तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं. हालांकि, यह साफ नहीं है कि रोहित ने यह टी-शर्ट जानबूझकर पहनी थी या यह महज संयोग है.

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Mauke pe chauka lagana koi inse seekhe! 🤗



Get ready kyuki Sharmaji aa rahe hain lekar ek dhamakedaar show!🔥



Watch Family Full House with Rohit Sharma, starting 19th September. Only on Sony LIV and Sony Entertainment Television. #RohitSharma #FamilyFullHouse #SonyLIV pic.twitter.com/6cU7BsLVVn — Sony LIV (@SonyLIV) September 9, 2026

लॉर्ड्स वनडे में जड़ा था शतक

भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में तीसरे वनडे से पहले रोहित के रिटायरमेंट की बातें चल रही थी. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि रोहित लॉर्ड्स में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे.

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रोहित ने इस मैच में शानदार शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया और संन्यास की अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया. इस मैच में रोहित ने 110 गेंदों में 138 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल थें.

लॉर्ड्स में वनडे शतक बनाने वाले रोहित पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे. हालांकि, यह मैच भारत 27 रनों से हार गया था. इस हार की वजह से भारत 1-2 से सीरीज भी हार गया.

रोहित के संन्यास की अफवाहें हमेशा चलती रहती हैं. हालहि में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के संन्यास की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बल्लेबाज 'शानदार खेल रहा है' और लोगों से 'अटकलों को हवा न देने' का आग्रह भी किया.

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