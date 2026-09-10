US प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लेन का अचानक खुल गया इमरजेंसी स्लाइडर, कतर ने गिफ्ट किया था विमान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को कतर से गिफ्ट में मिले बोइंग 747-8 प्लेन से वॉशिंगटन से टेक्सास के डलास के लिए रवाना हुए. हालांकि एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रंप के विमान में सवार होने से कुछ ही देर पहले उसका एक इमरजेंसी स्लाइडर अचानक खुल गया. इसके चलते कुछ समय के लिए उनकी यात्रा में देरी हुई. अधिकारियों ने विमान की जांच की, जिसके बाद ट्रंप ने इसी विमान से उड़ान भरी.

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रॉयटर्स और एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि सैन्य कर्मियों से गलती से इमरजेंसी स्लाइड सक्रिय हो गया था. यह घटना उस समय हुई जब ट्रंप डलास में होने वाले रिपब्लिकन मिडटर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले थे.

ट्रंप का विमान बुधवार शाम करीब 5:15 बजे डलास में सुरक्षित उतर गया. इमरजेंसी स्लाइड की घटना के कारण उनकी यात्रा तय समय से करीब दो घंटे देर से हुई.

बता दें कि ट्रंप आमतौर पर मरीन वन हेलीकॉप्टर से उतरने के तुरंत बाद एयर फोर्स वन में सवार हो जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद वह करीब आधे घंटे तक हेलीकॉप्टर में ही रुके रहे. इस दौरान अधिकारियों ने विमान के खुले हुए स्लाइडर की जांच की. बाद में ट्रंप विमान की ओर जाते दिखाई दिए. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अधिकारी सिर्फ स्लाइडर की जांच कर रहे हैं.

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'विमान सुरक्षित है, तभी तो इसमें सवार हूं'

विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'हां, मैं सुरक्षित मानता हूं, वरना इसमें सवार नहीं होता. अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे थे कि स्लाइड ठीक तरह से काम कर रहा है.'

व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने भी कहा कि स्लाइड की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि विमान डलास के लिए रवाना हो गया है, जहां ट्रंप को रिपब्लिकन सम्मेलन में भाषण देना था.

घटना के दौरान इमरजेंसी स्लाइड को विमान से हटाकर ले जाते हुए भी देखा गया. बोइंग 747-8 विमान में आम तौर पर 12 इमरजेंसी इंफ्लेटेबल स्लाइड होते हैं. इन्हें विमान से करीब 30 फीट की ऊंचाई से यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

कतर ने गिफ्त में दिया था विमान

बता दें कि ट्रंप जिस विमान से यात्रा कर रहे हैं, वह कतर के शाही परिवार की ओर से दिया गया बोइंग 747-8 जंबो जेट है. ट्रंप ने पिछले साल यह विमान उपहार के तौर पर स्वीकार किया था और 1 जुलाई से इसका इस्तेमाल शुरू किया है. इस विमान में कई बदलाव और सुरक्षा संबंधी अपग्रेड किए जा रहे हैं.

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ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि विमान को अक्टूबर में करीब 60 दिनों के लिए सुरक्षा संबंधी अपग्रेड के लिए सेवा से बाहर किया जाएगा. इस विमान की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, पुराने एयर फोर्स वन विमान में मौजूद कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं इस नए विमान में अभी नहीं हैं.

व्हाइट हाउस लगातार कहता रहा है कि विमान ट्रंप के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है. ट्रंप ने भी जुलाई में कहा था कि विमान को आगे और अपग्रेड कर पूरी तरह तैयार किया जाएगा.

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