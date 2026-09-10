Sabut Moong Ki Sabzi Recipe: साबुत हरी मूंग से राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मसालेदार सब्जी, रोटी-चावल के साथ लगेगी टेस्टी

Rajasthani Sabut Moong Ki Sabzi Recipe: साबुत मूंग दाल काफी हेल्दी होती है और लोग इसकी अक्सर खिचड़ी बनाते हैं. मूंग दाल को हमेशा एक जैसा बनाकर बोर गए हैं तो आप राजस्थानी स्टाइल में इसकी सब्जी बना सकते हैं. जब घर में कोई सब्जी ना हो और नॉर्मल दाल खाने का भी मन हो तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं. तो आप मूंग दाल को भिगोकर रख दें और आपकी शाम की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी. इसे आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं और इसको बनाने में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा.

और पढ़ें

साबुत हरी मूंग को पहले भिगोकर नरम किया जाता है और फिर इसे प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और देसी मसालों के साथ पकाया जाता है. ऊपर से देसी घी का तड़का इस सब्जी का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है.आइए आपको घर पर राजस्थान की फेमस साबुत मूंग दाल की सब्जी बनाने का तरीका बताते हैं.

साबुत मूंग की सब्जी के लिए सामग्री

साबुत हरी मूंग दाल – 1 कप, भिगोई हुई

देसी घी या तेल – 1-2 बड़े चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

हींग – 1 चुटकी

प्याज – 1 मीडियम, बारीक कटा हुआ

टमाटर – 1, बारीक कटा हुआ

लहसुन – 8-10 कलियां

हरी मिर्च – 2

हल्दी पाउडर – ½ छोटा चम्मच

धनिया-जीरा पाउडर – 2 छोटे चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1 बड़ा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

हरा धनिया – बारीक कटा हुआ

राजस्थानी साबुत मूंग की सब्जी बनाने का तरीका

Advertisement

1. पहले मूंग को पकाएं

सबसे पहले भिगोई हुई साबुत मूंग को अच्छी तरह धो लें. इसे प्रेशर कुकर में डालें और जरूरत के अनुसार पानी, थोड़ा नमक और हल्दी डालकर तीन से चार सीटी आने तक पकाएं. मूंग पूरी तरह गलनी नहीं चाहिए, बस दाने नरम हो जाएं.

2. तैयार करें देसी तड़का

अब एक कड़ाही में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा डालें और चटकने दें. इसके बाद चुटकीभर हींग डालें. घी में जीरा-हींग का तड़का लगते ही इसकी खुशबू आने लगेगी.

3. प्याज और लहसुन भूनें

अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद दरदरा कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालें. इसे कुछ मिनट तक भूनें, ताकि लहसुन की कच्ची महक निकल जाए.

4. मसालों को भूनें

अब हल्दी, धनिया-जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें. मसाले जलें नहीं, इसके लिए थोड़ा पानी डालकर स्लो फ्लेम पर भूनें. जब मसाले अच्छी तरह पक जाएं और घी किनारों से नजर आने लगे, तब समझें कि मसाला तैयार है.

5. टमाटर डालकर पकाएं

अब कटे हुए टमाटर डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक टमाटर पूरी तरह नरम न हो जाए. मसाले को अच्छी तरह मिलाते हुए पकाएं, जिससे ग्रेवी में टमाटर का स्वाद अच्छे से घुल जाए.

Advertisement

6. मूंग डालकर पकाएं

अब उबली हुई साबुत मूंग को मसाले में डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालें और 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने दें. इससे मूंग मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख लेगी.

7. हरे धनिए से करें गार्निश

आखिर में ऊपर से बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया डालकर गार्निश करें. तैयार है गरमा-गरम राजस्थानी साबुत मूंग की दाल की सब्जी. इसे रोटी, बाजरे की रोटी या पराठे के साथ सर्व करें.

स्वाद बढ़ाने के लिए छोटी-सी टिप

इस सब्जी का असली स्वाद बढ़ाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें. वहीं, लहसुन को बारीक पीसने के बजाय दरदरा कूटकर डालने से देसी स्वाद और खुशबू ज्यादा अच्छी आती है. अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद है, तो आखिर में थोड़ा गर्म पानी डालकर एक-दो मिनट और पका सकते हैं.

---- समाप्त ----