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Dandruff in Monsoon: बारिश के मौसम में बालों में बढ़ गया है डैंड्रफ? डॉक्टर से जानें ये क्यों होता है, कैसे इससे बचाव करें

बारिश के मौसम में बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है. सिर में खुजली और कंधों पर सफेद परत डैंड्रफ के संकेत हैं. समय पर इलाज न कराने पर समस्या गंभीर हो सकती है. इससे बचाव के बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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डैंड्रफ से ऐसे पाएं छुटकारा
डैंड्रफ से ऐसे पाएं छुटकारा

बारिश के इस मौसम में कई लोगों को बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है. इस वजह से अचानक कंधों पर सफेद परत दिखने लगती है, सिर में भी खुजली बढ़ जाती है. जिन लोगों को सालभर डैंड्रफ की समस्या नहीं होती है उनमें भी इस मौसम में यह बढ़ जाती है. 

डॉक्टरों के मुताबिक, बारिश का मौसम डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस के पनपने के लिए अच्छा होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के मौसम में हवा में नमी होती है. इससे बालों में पसीना ज्यादा आता है. इससे सिर की स्किन का संतुलन बिगड़ जाता है.इस नमी के कारण सिर में  ऐमलासेजिया जैसा फंगस तेजी से बढ़ने लगता है. यही फंगस डैंड्रफ का कारण बनता है. जिन लोगों में यह फंगस ज्यादा बनता है उनको समस्या भी आम लोगों की तुलना में ज्यादा होती है. कई लोग मानसून में बाल धोने से बचते हैं. इससे सिर में तेल, धूल और डेड सेल्स जमा होने लगती हैं, जिससे डैंड्रफ बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें: How to Stop Hairfall: बारिश-मॉनसून में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? सिर पर इस तरह लगाएं प्याज का रस, हेयरफॉल की होगी छुट्टी

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कैसे पता चलता है कि ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है?

इस बारे में मैक्स हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी विभाग में डॉ. सौम्या सचदेवा ने बताया है. वह कहती हैं कि अगर आपको अपने बालों पर कुछ सफेद परत दिखाई दे रही है और सिर में हमेशा खुजली रहती है तो यह डैंड्रफ होने का संकेत होता है. 
डैंड्रफ ज्यादा तब माना जाता है जब सफेद परत आपके कंधे पर भी नजर आ रही हो और सिर पर पपड़ी जम गई हो. अगर पपड़ी पीले रंग की हो, सिर की स्किन लाल हो जाए या समस्या चेहरे तक फैल जाए, तो यह सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है. अगर समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इलाज न कराएं तो यह गंभीर समस्या बन सकती है. 

यह भी पढ़ें: वजन घटाने वाली दवा से झड़ रहे लोगों के बाल, एक्सपर्ट्स ने 'ओजेम्पिक हेयर' को लेकर दी चेतावनी

डैंड्रफ से बचने के लिए क्या करें 

इसके लिए डॉ सचदेवा ने कुछ टिप्स दिए हैं.

अपने स्कैल्प को साफ रखें. इसके लिए बालों को रोज धोएं. डॉक्टर की सलाह पर एंटी डैंड्रफ शैंपू का यूज करें. अपने स्कैल्प को जोर से रगड़ने से बचें क्योंकि इससे जलन हो सकती है. खुजली न करें इससे सूजन बढ़ सकती है और छोटे-मोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं. स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल करें. कोशिश करें कि बालों में जेल और स्प्रे न लगाएं. मानसिक तनाव को मैनेज करें. तनाव से समस्या बढ़ सकती है या दोबारा शुरू हो सकती है.

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