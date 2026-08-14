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50 यात्रियों से भरी बस 2-3 गुलाटी खाकर पलटी, चीख-पुकार के बीच राहगीरों ने 27 घायलों को बाहर निकाला

क्या तेज रफ्तार और अचानक लगाए गए बस के ब्रेक ने 50 जिंदगियों को संकट में डाल दिया? नरसिंहगढ़ के पास गुरुवार देर रात ठीक यही सवाल चीख-पुकार और पलटी बस के बीच गूंजता रहा. गुरुकृपा ट्रेवल्स की बस भोपाल से ब्यावरा जा रही थी, तभी मोड़ पर उसका संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क से नीचे उतरकर 2 से 3 गुलाटी खाती हुई पलट गई.

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भोपाल-ब्यावरा हाईवे पर बस हादसा.(Photo:ITG)
भोपाल-ब्यावरा हाईवे पर बस हादसा.(Photo:ITG)

MP News: भोपाल-ब्यावरा हाईवे पर नरसिंहगढ़ के पास गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब करीब 50 यात्रियों से भरी गुरुकृपा ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और 2 से 3 गुलाटी खाकर पलट गई. हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में करीब 27 यात्री घायल हुए हैं. सभी घायलों को नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है. इनमें से एक यात्री के हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार गुरुकृपा ट्रेवल्स की बस भोपाल से ब्यावरा की ओर जा रही थी. नरसिंहगढ़ के पास मोड़ पर अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस सड़क से नीचे उतरते ही अनियंत्रित होकर कई बार पलटी. हादसा इतना जोरदार था कि यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

यात्री ने बताया- तेज रफ्तार में थी बस

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी यात्री ज्ञान सिंह कुशवाहा ने बताया कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे. उनके अनुसार बस तेज रफ्तार में चल रही थी. अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, जिसके बाद बस करीब 7 से 8 बार बहकी और फिर सड़क से नीचे उतरकर 2 से 3 गुलाटी खाती हुई पलट गई. उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान वे सीट के नीचे छिप गए, जिससे उनकी जान बच गई.

बस के पलटते ही आसपास मौजूद राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. कई यात्री खुद भी सुरक्षित बाहर निकल आए.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी गुंजन सोलंकी, कुरावर थाना पुलिस, डायल-112 और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं. राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को एंबुलेंस से नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

थाना प्रभारी ने कहा- 27 घायल, एक भोपाल रेफर
नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी गुंजन सोलंकी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपाल की ओर से ब्यावरा जा रही यात्री बस नरसिंहगढ़ के पास पलट गई है. सूचना मिलते ही पुलिस बल को तत्काल मौके पर रवाना किया गया. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से 27 यात्री घायल हुए हैं. एक यात्री को हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण भोपाल रेफर किया गया है.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. बस किस वजह से अनियंत्रित हुई, तेज रफ्तार थी या अचानक ब्रेक लगाने से संतुलन बिगड़ा, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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