'मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं', बिग बॉस 20 में जाने पर बोलीं रिया अहीर, कहा- पेट का सवाल

सोशल मीडिया पर 'रिया अहीर' के नाम से मशहूर रिया यादव ने आखिरकार 'बिग बॉस 20' में उनके संभावित हिस्सा लेने की खबरों के बाद हो रही आलोचना और ट्रोलिंग पर बात की है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, रिया ने रियलिटी शो में हिस्सा लेने के अपने फैसले से जुड़े सवालों पर बात की, खासकर तब जब उन्हें NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण चर्चा मिली थी.

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रिया ने 'बिग बॉस 20' की घोषणा के बाद मिले रिएक्शन पर बात करते हुए शुरुआत की. उन्होंने कहा, 'हेलो दोस्तों, जब से कल बिग बॉस की घोषणा हुई है, तब से काफी प्यार और सपोर्ट मिला है और काफी सवाल भी आए हैं कि बिग बॉस क्यों? वह बिग बॉस में क्यों जा रही हैं? क्या इसलिए विरोध प्रदर्शन किया था?'

बिग बॉस जाने पर बोलीं रिया

इसके बाद उन्होंने एक यूजर का कमेंट शेयर किया, जिसने रियलिटी शो में हिस्सा लेने के उनके फैसले का बचाव किया था. कमेंट में लिखा था, 'वह कोई एक्टिविस्ट नहीं हैं, यह उनका पेशा या नौकरी नहीं है. उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वह वायरल हो गया और अचानक लोग उनसे एक्टिविज्म की उम्मीद करने लगे, जैसे कि यही उनका करियर हो. ऐसा नहीं है.' रिया इस बात से सहमत थीं और उन्होंने साफ किया कि वह एक एक्टर, मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं.

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रिया ने यह भी बताया कि वह साढ़े चार साल की उम्र से ही थिएटर से जुड़ी हुई हैं और खुद को एक आर्टिस्ट मानती हैं. उसी कमेंट में आगे कहा गया, 'और अगर उन्हें भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक में हिस्सा लेने का मौका मिला, तो वह इसे क्यों छोड़ेंगी?' कमाई के बारे में बात करते हुए, रिया ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, 'पेट भी तो पालना है.'



हर आलोचना का खुद जवाब देने के बजाय कमेंट शेयर करने का कारण बताते हुए रिया ने कहा, 'मैं यह कमेंट इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो लोग कहेंगे, देखो विक्टिम कार्ड खेल रही है, मैनिपुलेट कर रही है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी अपनी जिंदगी और करियर है, और कहा, 'मेरी भी अपनी जिंदगी है, पहले भी थी... मैंने अपने काम को इतने साल दिए हैं.'

रिया ने आगे बताया कि उनका मानना ​​है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान वह बस खुद के प्रति ईमानदार थीं और उन्हें जो अटेंशन मिला, उसी की वजह से आखिरकार उन्हें 'बिग बॉस' में हिस्सा लेने का मौका मिला. उन्होंने कहा, 'वैन के सामने मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा और उसी वजह से अगर आज मुझे यह मौका मिल रहा है, तो मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती हूं.'

जो लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह विरोध-प्रदर्शन के अलावा और क्या करती हैं, उनसे बात करते हुए रिया ने कहा कि उन्हें जानने का सबसे अच्छा तरीका 'बिग बॉस 20' के घर में उनके सफर को देखना है.

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