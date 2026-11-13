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लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स में दिलजीत दोसांझ ने डैडी यांकी की मां के छुए पैर, संस्कार देख फैंस गदगद

सिंगर दिलजीत दोसांझ ने 2026 लैटिन ग्रैमीज़ में डैडी यांकी के साथ 'पोकिटो' पर परफॉर्म किया और बाद में बैकस्टेज उनकी मां से मुलाकात की. उनके इस शानदार परफॉरमेंस और सम्मानपूर्ण व्यवहार ने ऑनलाइन लोगों का काफी ध्यान खींचा.

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दिलजीत दोसांझ का वीडियो वायरल (Photo: Instagram/teamdiljitglobal)
दिलजीत दोसांझ का वीडियो वायरल (Photo: Instagram/teamdiljitglobal)

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स के बैकस्टेज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे प्यूर्टो रिकान स्टार डैडी यांकी की मां, रोजा रोड्रिगेज के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वायरल क्लिप में वह पल कैद है जब डैडी यांकी ने लास वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में बैकस्टेज अपनी मां से दिलजीत का परिचय कराया. उनसे मिलते ही, दिलजीत ने सम्मान जताने के पारंपरिक भारतीय तरीके से झुककर उनके पैर छुए. 

इस अनूठी परंपरा को देखकर रोजा हैरान रह गईं और काफी भावुक हो गईं. उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया. इसके बाद डैडी यांकी खुशी से दिलजीत का नाम पुकारते और उनका अभिवादन करते नजर आए.

सोशल मीडिया यूजर्स ने दिलजीत की खूब तारीफ की है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिकल मंचों में से एक पर होने के बावजूद, वे अपनी पंजाबी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहे.

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X (ट्विटर) के एक यूजर ने लिखा, 'वैश्विक मंच पर शुद्ध पंजाबी संस्कार. डैडी यांकी ने अपनी मां को दिलजीत दोसांझ से मिलवाया, और दिलजीत ने तुरंत सम्मान जताने के पारंपरिक भारतीय तरीके से उनके पैर छुए. चाहे शोहरत कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, संस्कार बेमिसाल रहते हैं.'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सम्मान जताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका! दिलजीत दोसांझ ने डैडी यांकी की मां के पैर छुए! यह पंजाबी और भारतीय संस्कारों को दर्शाता है.'

यह वाकया 12 नवंबर को लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स के 27वें संस्करण के दौरान हुआ. इस समारोह में दिलजीत ने इतिहास रच दिया. वे यहां लाइव परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए. डैडी यांकी के साथ मंच पर परफॉर्म करते हुए, दोनों ने अपने हाल ही में रिलीज हुए द्विभाषी (bilingual) गाने 'पोकिटो' (Pokito) पर एक शानदार और ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति दी, जिसमें पंजाबी और लैटिन बीट्स का बेहतरीन मिश्रण था.

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इंस्टाग्राम पर इस ऐतिहासिक परफॉरमेंस की एक झलक साझा करते हुए दिलजीत ने लिखा, 'पंजाबी आ गए @latingrammys ओये! दुनिया के हर मंच पर पंजाबी बोली जाएगी... बाबा सबको सलामत रखें. बड़े भाई @daddyyankee को शाउटआउट! दो संस्कृतियों को एक मंच पर लाने के लिए धन्यवाद. हमें बुलाने के लिए @latingrammys का भी शुक्रिया.'

सितारों से सजे इस समारोह में बेबी रैंक्स, बैड ग्याल, डिविनो, डीजे प्रीमियर, ग्रूपो नीचे, जे व्हीलर, लिल सुपा, लुइस एनरिक, नाथी पेलुसो और एंजेल 'कुको' पेआ जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं.

अपनी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों की फेहरिस्त में एक और नाम जोड़ते हुए, दिलजीत 2027 में कोचेला के मंच पर वापसी करने जा रहे हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में जारी आधिकारिक लाइन-अप के अनुसार, वे 9 अप्रैल और 16 अप्रैल को परफॉर्म करेंगे. उनके साथ हेडलाइनर दुआ लिपा के अलावा मैडोना, जिसू, ज़ारा लार्सन, स्टीव लेसी, पैगी गौ, केहलानी और जियोर्जियो मोरोडर जैसे वैश्विक कलाकार भी शामिल होंगे. यह इस फेस्टिवल में उनकी दूसरी उपस्थिति होगी. इससे पहले अप्रैल 2023 में उन्होंने कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले मुख्यधारा के भारतीय कलाकार के रूप में एक रिकॉर्ड बनाया था.

वहीं भारत में, दिलजीत फिलहाल अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' में व्यस्त हैं, जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को दिल्ली से हुई थी. कई शहरों में सफल शो करने के बाद, अब वे 15 नवंबर को इंदौर में परफॉर्म करेंगे.

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