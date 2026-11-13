तमिलनाडु CM विजय की सुरक्षा में सेंध, Z प्लस घेरा तोड़ करीब पहुंचा अनजान शख्स

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सुरक्षा में शुक्रवार को उस समय सेंध लग गई, जब एक अज्ञात व्यक्ति भीड़ के बीच से निकलकर उनकी ओर बढ़ने की कोशिश करने लगा. घटना चेन्नई के कोलाथुर इलाके में हुई. मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.

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यह घटना उस समय हुई जब विजय अचानक अपने काफिले से बाहर निकलकर लोगों के बीच पहुंचे थे. वह चिल्ड्रन्स डे के मौके पर स्कूली बच्चों को केक बांटने से पहले लोगों का अभिवादन कर रहे थे.

विजय जब भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, तभी उनके पीछे चल रहीं सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण मंत्री के. जेगदेश्वरी के पास से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और मुख्यमंत्री की ओर जाने की कोशिश की. इससे कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा

सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत व्यक्ति को पकड़ लिया. इसके बाद विजय Z प्लस सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ते रहे और मेटल बैरिकेड के पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया. बाद में विजय कोलाथुर के मदुमानगर चेन्नई कॉरपोरेशन मिडिल स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों को केक और ग्रीटिंग कार्ड बांटे. इसी के साथ राज्यभर में शुरू किए गए एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे रोक लेते हैं. सुरक्षा में हुई यह सेंध कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा बनी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया और विजय ने आगे अपना कार्यक्रम जारी रखा.

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