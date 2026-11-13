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कोल्ड ड्रिंक में मिलाई नशीली दवा, ई-रिक्शा ड्राइवर को पिलाई, लूटा... गई जान, 3 आरोपी अरेस्ट

पुलिस को मंगोलपुरी में आकाश नाम के ई-रिक्शा ड्राइवर के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली. उसे तुरंत संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. आरोप है कि आकाश को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया था.

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पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है. (Representational Photo ITG)
पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है. (Representational Photo ITG)

आउटर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ई-रिक्शा लूटने के लिए ड्राइवर को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर जान लेने के आरोप में पुलिस ने दो भाइयों और उनके कजन को अरेस्ट किया है. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि ये तीनों शहर भर में खासतौर पर ई-रिक्शा ड्राइवर्स को टारगेट करने वाला एक गैंग चलाते थे.

पिछले महीने आरोपियों ने आकाश नाम के ड्राइवर को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद उसका ई-रिक्शा और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई. 

इस बीच, पुलिस ने अरेस्ट किए गए आरोपियों की पहचान 30 साल के जाकिर उर्फ सुल्तान, उसके 26 साल के भाई आसिफ और 39 साल के कजन यूसुफ उर्फ भूरे के रूप में की है.

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बताया जा रहा है कि यूसुफ चोरी के ई-रिक्शा रिसीव करता था. पुलिस ने उनके पास से आकाश के ई-रिक्शा समेत कुल 10 ई-रिक्शा और स्क्रूड्राइवर, ग्राइंडर समेत 47 टूल्स रिकवर किए हैं.

27 अक्टूबर को पुलिस को मंगोलपुरी में एक अज्ञात शख्स के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली. मंगोलपुरी निवासी आकाश के रूप में उसकी पहचान होने के बाद उसे तुरंत संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. जांच में सामने आया कि आकाश ई-रिक्शा चलाता था और पी-ब्लॉक, मंगोलपुरी रेड लाइट से सुल्तानपुरी के बीच रूट पर काम करता था. 

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वह 26 अक्टूबर को काम के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम करीब 5 बजे उसका मोबाइल फोन अनरीचेबल हो गया.

LNJP अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद, पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 के तहत FIR दर्ज की और जांच शुरू की. पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पीड़ित के मूवमेंट को रीकंस्ट्रक्ट किया और टेक्निकल एविडेंस का एनालिसिस कर घटना से पहले और बाद के रूट को ट्रेस किया. इसी जांच के जरिए टीम जाफराबाद पहुंची और जाकिर को दबोच लिया.

पुलिस ने बताया कि जाकिर के खिलाफ पहले भी भजनपुरा पुलिस स्टेशन में बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है, जबकि यूसुफ पर जाफराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है. आसिफ का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. 

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