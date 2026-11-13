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'PoK भारत को सौंपे पाकिस्तान', फारूक अब्दुल्ला के बयान पर BJP का जवाब, कहा- कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा

फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर पर बयान के बाद BJP ने पाकिस्तान से PoK भारत को सौंपने की मांग की है. BJP प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना होगा. उन्होंने कहा कि आतंकवाद रुकने तक दोनों देशों के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते.

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BJP प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान से PoK भारत को सौंपने की मांग की. (File Photo: ITG)
BJP प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान से PoK भारत को सौंपने की मांग की. (File Photo: ITG)

कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर BJP ने प्रतिक्रिया दी है. BJP प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को भारत को सौंप देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद बंद नहीं करता, तब तक दोनों देशों के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते.

शाहनवाज हुसैन ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को सही बताया. उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला अक्सर अलग-अलग बातें कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सही बात कही है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है.

'कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा'

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर कोई सवाल या शर्त नहीं हो सकती. उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हटाकर इस पर अपनी मुहर लगा दी.

उन्होंने कहा कि पहले कुछ लोग दावा करते थे कि अनुच्छेद 370 हटने पर कश्मीर में तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं बचेगा. लेकिन आज हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है.

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BJP प्रवक्ता ने कहा, "पाकिस्तान को मानना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत को सौंप देना चाहिए. इसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी."

'आतंकवाद बंद होने तक रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते'

शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान को 'आतंकवादी देश' बताते हुए कहा कि जब तक वह आतंकवाद बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ रिश्तों में सुधार नहीं हो सकता.

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उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर रोक लगाना जरूरी है. BJP प्रवक्ता ने पड़ोसी देश से PoK भारत को सौंपने की मांग भी दोहराई.

फारूक अब्दुल्ला ने की थी भारत-पाक बातचीत की वकालत

इससे पहले गुरुवार को फारूक अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि राजनीतिक विवादों का हल गोलियों और सैन्य टकराव से नहीं निकल सकता. दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए और इसके लिए सभी तरह की गोलीबारी बंद होने का इंतजार नहीं करना चाहिए.

उन्होंने कहा था, "अब आप इंतजार करेंगे कि जब तक आप सबकी गोलियां बंद हो जाएंगी, तब तक रात हो जाएगी."

फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया था कि BJP के नेतृत्व वाली सरकार का रुख है कि बातचीत और गोलियां एक साथ नहीं चल सकतीं. इस पर उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू करने के लिए सभी तरह की गोलीबारी बंद होने का इंतजार करना ठीक नहीं है.

अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर में हालात पर भी बोले फारूक

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति के दावों पर सवाल पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आतंकवाद अभी भी मौजूद है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने दोहराया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा.

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पाकिस्तान को लेकर अपने पुराने बयान पर सफाई देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया. वह 1947 में कबायली हमले के दौरान हुई हिंसा और अत्याचारों का जिक्र कर रहे थे. उन्होंने बारामूला के एक अस्पताल में ईसाई डॉक्टर और उनके परिवार की हत्या और ननों के साथ रेप की घटना का भी उल्लेख किया था.

फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान को बार-बार कश्मीर का मुद्दा उठाने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि विवादों का समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं हो सकता.

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