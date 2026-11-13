छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर महाराष्ट्र में सियासत तेज, भड़के राज ठाकरे

महाराष्ट्र के मुंबई में छठ पूजा और भोजपुरी गानों को लेकर सियासत गरमा गई है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घेरा है. उनका आरोप है कि छठ पूजा के नाम पर महाराष्ट्र में मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने मराठी लोगों से अपील की है कि वे इस साजिश में न फंसें. साथ ही उत्तर भारतीयों और गुजरातियों से भी कहा है कि वे किसी के राजनीतिक फायदे के लिए मराठी लोगों के खिलाफ न जाएं.

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राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि छठ पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर रील पोस्ट की जा रही हैं. इनके जरिए इस पूजा को महाराष्ट्र की संस्कृति पर हमला बताने की कोशिश हो रही है. उन्होंने मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने की कोशिश का भी जिक्र किया. राज ठाकरे के मुताबिक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इन गानों को बंद करवा दिया.

'उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हो रही है पूरी कोशिश'

राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में यह विवाद आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव के समय अलग-अलग समुदायों के बीच टकराव पैदा करती है. लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू-मुस्लिम विवाद उठाया जाता है, जबकि विधानसभा चुनाव के समय जातियों के बीच मतभेद बढ़ाने की कोशिश होती है.

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उन्होंने पिछले साल मुंबई महानगरपालिका चुनाव के दौरान कबूतरखाने के मुद्दे पर गुजराती और मराठी समुदाय के बीच विवाद का भी जिक्र किया. राज ठाकरे का आरोप है कि बीजेपी अपने काम के बजाय लोगों के बीच टकराव पैदा करके चुनावी फायदा उठाना चाहती है.

मराठी लोगों से बोले- उनके जाल में न फंसें

ठाकरे ने मराठी लोगों से कहा कि उन्हें बीजेपी के चुने हुए मुद्दों पर लड़ने की जरूरत नहीं है. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध नीति का जिक्र करते हुए कहा कि मराठी समाज को अपनी रणनीति खुद तय करनी चाहिए. किसे जवाब देना है, कब देना है और कैसे देना है, इसका फैसला सही समय पर किया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने उत्तर भारतीयों और गुजरातियों से भी अपील की कि वे मराठी लोगों के खिलाफ न जाएं. राज ठाकरे का कहना है कि कुछ लोग दोनों समुदायों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं.

महाराष्ट्र की जमीन और जंगलों का भी उठाया मुद्दा

राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट में महाराष्ट्र की जमीन, जंगलों और सह्याद्रि पर्वत क्षेत्र का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के संसाधन एक उद्योगपति को सौंपे जा रहे हैं. महाराष्ट्र की जमीन और जंगलों को लेकर लोगों को जागरूक होना चाहिए. पोस्ट के आखिर में उन्होंने बीजेपी से धार्मिक, जातीय और राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बजाय कुछ नया करने को कहा. वहीं, मराठी लोगों और महाराष्ट्र के सैनिकों से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे सही समय पर अपना फैसला लेंगे.



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