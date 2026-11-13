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‘नीतीश सेतु’ के नाम से जाना जाएगा यह पुल, CM सम्राट चौधरी का ऐलान, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

बिहार सरकार ने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर 6-लेन पुल का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वैशाली दौरे के दौरान राजापाकर से इस महत्वपूर्ण पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

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कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल बना ‘नीतीश सेतु’ (Photo-X)
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल बना ‘नीतीश सेतु’ (Photo-X)

बिहार सरकार ने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखने का फैसला किया है. इसकी घोषणा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

 आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे के दौरान इस नवनिर्मित भव्य छह-लेन पुल को औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम वैशाली जिले के राजापाकर में आयोजित होगा, जहां से वे इस ऐतिहासिक पुल का उद्घाटन करेंगे.

पटना से उत्तर बिहार का सफर होगा आसान
यह छह-लेन पुल पटना के कच्ची दरगाह को सीधे वैशाली जिले के बिदुपुर (राघोपुर क्षेत्र) से जोड़ेगा. इसके चालू होने से न सिर्फ पटना और उत्तर बिहार के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि लोगों को भीषण ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और व्यापारिक आवाजाही को बड़ी गति मिलेगी.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली-बिहार में साल के अंत तक शुरू हो सकती हैं संध्या अदालतें, शाम को भी होगी मामलों की सुनवाई

वैशाली के राजापाकर में आयोजित होने वाले इस मुख्य समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन ही नहीं करेंगे, बल्कि बिहार के विकास के लिए कई अन्य जनोपयोगी और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.

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नाम के पीछे सियासी हालात?
इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है. दरअसल, हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच एमएलसी चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ मनमुटाव की चर्चाएं सामने आई हैं. चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने जेडीयू के प्रत्याशियों को हराया. इसके बाद दोनों निर्दलीय एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए लेकिन बाद में संवैधानिक पेचीदगियों और सदस्यता रद्द होने के कारण दोनों ने केवल बीजेपी को समर्थन देने की बात कही.

इस घटनाक्रम के वजह से बीजेपी और जदयू के बीच में नाराजगी की बात भी सामने आई थी. हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने खुलकर भाजपा का विरोध नहीं किया लेकिन कुछ नेताओं ने जरूर इस घटनाक्रम को लेकर अपनी असहजता व्यक्त की. ऐसे समय में बिहार सरकार का छह लेन पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जेडीयू नेताओं ने जताई खुशी
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने पर खुशी जताई. संजय झा ने कहा, 'बिखरे हुए बिहार को एक सूत्र में पिरोने और सड़कों-पुलों का जाल बिछाकर विकास की नई दिशा देने वाले नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के निर्माता हैं.नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखा जाना पूरे बिहार के लिए गर्व और सम्मान का विषय है'

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संजय झा ने जेपी सेतु और अटल पथ का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश सेतु भी बिहार की पहचान और गौरव का नया अध्याय बनेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फैसले को नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता के स्नेह, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक बताया.

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल को ‘नीतीश सेतु’ के रूप में राष्ट्र को समर्पित किए जाने का स्वागत किया.पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त किया. ललन सिंह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को साकार करने में नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रयासों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.उन्होंने कहा कि यह सेतु बिहार के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा
 

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