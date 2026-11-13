कुलगाम में जहां हुआ आतंकी हमला वहां पहुंची NIA टीम, 3 टेररिस्ट की तलाश

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF चेकपोस्ट पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंची. दक्षिण कश्मीर के मीर बाजार के पास बुधवार को हुए इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए थे. शुरुआती जांच में कम से कम तीन आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है. इनमें से दो के विदेशी नागरिक होने का शक है. NIA की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक सबूत जुटाए, ताकि हमले की पूरी कड़ी समझी जा सके और हमलावरों की पहचान हो सके.

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सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, हमलावर पैदल चलकर चेकपोस्ट तक पहुंचे थे. उन्होंने करीब 50 मीटर दूर मौजूद दलदली इलाके की आड़ ली और फिर AK-47 राइफलों से CRPF जवानों पर गोलीबारी की. इसके बाद वे पास के पेड़ों और घनी झाड़ियों के बीच से भाग निकले. यह हमला श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे से महज दो किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं.

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पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं, ताकि हमलावरों की आवाजाही और भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके. इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है. हमले के सिलसिले में कुछ संदिग्ध लोगों और ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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लश्कर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक

जांच एजेंसियों को शक है कि हमलावर दक्षिण कश्मीर में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के किसी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं. कम से कम तीन संदिग्ध OGW से पूछताछ की जा रही है. एजेंसियों को आशंका है कि इनमें से किसी ने हमलावरों को ठिकाना देने, इलाके की रेकी करने या दूसरी तरह की मदद पहुंचाई हो सकती है. पुलिस सूत्रों ने कुलगाम के स्थानीय आतंकी लतीफ अहमद भट की भूमिका की भी आशंका जताई है.

घटनास्थल से एक मोटोरोला फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ है. वहां मिले कारतूसों का मिलान पहले किलम में हुई घटना के दौरान बरामद कारतूसों से हुआ है. इससे जांच एजेंसियां दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंध की भी पड़ताल कर रही हैं.

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तीन जवान घायल, एक की हालत गंभीर

CRPF के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे 46वीं बटालियन के जवानों पर हमला हुआ था. घायल जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और कांस्टेबल संतोष चंद्रू के रूप में हुई है. उन्हें पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और बाद में श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया. दो जवान इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं, जबकि एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है. उसे पेट और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी और उसकी सर्जरी की गई है.

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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान का हाल जाना. वहीं, 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा अभियान की समीक्षा की. सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं.

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