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तेलंगाना के चेवेल्ला में पलटी सेना की गाड़ी, 7 जवान घायल

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला में सेना का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सात जवान घायल हो गए. घायल जवानों को गोलकोंडा आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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घायल जवानों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. (Representational)
घायल जवानों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. (Representational)

तेलंगाना के चेवल्ला में एक बड़ा हादसा हो गया है. रंगारेड्डी के चेवल्ला में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस हादसे में सात जवान घायल हुए. हैं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, ये जवान एक ट्रेनिंग के लिए आर्मी कैंप से शाबाद मंडल की ओर जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ. 

रंगा रेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल में अल्लावाड़ा गेट के पास सेना का वाहन पलट गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुल नौ जवान घायल हुए हैं जिनमें से दो जवानों की हालत गंभीर है.

कैसे हुआ हादसा

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यह हादसा उस समय हुआ जब जवान एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत गोलकोंडा आर्मी कैंप से शाबाद मंडल की ओर जा रहे थे. यह वाहन अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई और आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गई. 

यह भी पढ़ें: मुंबई के कोस्टल रोड पर भीषण हादसा, रात 3 बजे 5-6 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद SUV में लगी आग

घायल जवानों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. जवानों का गोलकोंडा स्थित आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है. फिलहाल हादसे का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. 

चेवेल्ला के इंस्पेक्टर नरेंद्र रेड्डी के मुताबिक, सेना की ओर से अब तक जवानों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उनका कहना है कि यह एक स्वतः हादसा था और उन्होंने खुद ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में सात जवान घायल हुए हैं, जिनमें से दो जवानों की हालत गंभीर है. 

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