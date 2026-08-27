'LoC पर देश की रक्षा करूं या देवरिया में परिवार की... खुद को गोली मार लूंगा' बॉर्डर पर तैनात जवान की गुहार, पुलिस की जांच में ये निकला

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी और एलओसी पर तैनात फौजी वीर बहादुर सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया. वीडियो में फौजी ने भू-माफिया पर अपनी जमीन कब्जाने, बुजुर्ग मां-बाप और गर्भवती बहन के साथ मारपीट का आरोप लगाया है. वहीं सलेमपुर सीओ गौरव सिंह ने जांच के बाद बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह विवाद उनके पिता और चाचाओं के बीच पुश्तैनी घर का है. पंचायत में हुए समझौते के तहत पैसा लेने के बावजूद घर खाली न करने पर विवाद बढ़ा है.

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एलओसी से फौजी का छलका दर्द और वीडियो वायरल

फौजी वीर बहादुर सिंह ने वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि वे 17 अप्रैल 2026 को उनसे मिल चुके हैं और सेना की तरफ से दो बार पत्र भी भेजा जा चुका है. फौजी का कहना है कि घर पर बुजुर्ग मां-बाप, एक गर्भवती बहन और एक छोटी बहन अकेली हैं, जिनके साथ उनके चाचा मारपीट करते हैं.

एलओसी पर तैनात फौजी ने हताशा में कहा कि वे सीमा पर देश की रक्षा करें या परिवार की चिंता करें. उन्होंने भू-माफियाओं को गोली मारने या खुद जान देने तक की बात कह दी.

पुलिस जांच में सामने आई पारिवारिक बंटवारे की सच्चाई

मामला तूल पकड़ते ही सलेमपुर के सीओ गौरव सिंह ने जांच कर स्थिति साफ की. पुलिस के अनुसार, फौजी के पिता राजा सिंह और उनके दो भाई रामनारायण सिंह व सुग्रीव सिंह का चुरिया गांव में पुश्तैनी मकान है. 31 दिसंबर 2025 को हुई पंचायत में राजा सिंह और रामनारायण सिंह ने अपने हिस्से की जमीन तीसरे भाई सुग्रीव सिंह को बेचने का फैसला किया था. समझौते के तहत तय रकम में से फौजी वीर बहादुर सिंह के बैंक खाते में भी आधी राशि भेजी गई थी.

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कोर्ट में विचाराधीन है मामला और एफआईआर दर्ज

पुलिस का कहना है कि घर खाली करने पर बाकी पैसे देने का समझौता हुआ था, लेकिन अब फौजी के पिता समझौते को मानने से इंकार कर रहे हैं. वर्तमान में सुग्रीव सिंह पुराना मकान गिराकर नया निर्माण करा रहे हैं, जबकि राजा सिंह आगे के कमरे में रह रहे हैं. इसी विवाद में 26 फरवरी 2026 को मारपीट हुई थी, जिस पर थाना लार में मुकदमा अपराध संख्या 61/26 दर्ज कर चार्जशीट भेजी जा चुकी है. पुलिस द्वारा दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास असफल रहा और मामला अदालत में विचाराधीन है.

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