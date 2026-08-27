'भाई वापस आजा', बेटे अंकित बालियान के शव के सामने बिलखकर रोई मां, सदमे में बहन, मांगा इंसाफ

हरियाणवी इंडस्ट्री में इस वक्त दहशत का माहौल है. बुधवार शाम को सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की जिस तरह से सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, उससे हर कोई खौफजदा है. जानकारी के मुताबिक, 4 बदमाशों ने अंकित पर जिम से बाहर निकलते वक्त 20 राउंड फायरिंग की. जिसमें सिंगर को सिर पर गोली लगी. इस सनसनीखेज वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया है.

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अंकित की मौत से गुस्से में परिवार

हरियाणवी इंडस्ट्री, फैंस के अलावा अंकित के मर्डर ने उनकी फैमिली को तोड़ दिया है. अंकित की बहन अंशु बालियान ने इंस्टा पर भाई की याद में कई सारे पोस्ट किए हैं. एक वीडियो में अंकित के पार्थिव शरीर के सामने उनका परिवार रोता-बिलखता हुआ दिखा. अंकित की मां फूट-फूटकर रो रही हैं. अपने जवान बेटे को खोकर वो टूट चुकी हैं.

वीडियो शेयर कर अंशु ने लिखा- अंकित क्या हुआ भाई ये... दूसरे वीडियो में अंशु अपने भाई संग पुरानी वीडियो पोस्ट की है. दोनों साथ में चिल कर रहे हैं. भाई-बहन के बॉन्ड को दिखाता ये वीडियो देख लोगों का दिल टूट गया है. अंशु ने भाई को मिस करने की बात कही है. वो लिखती हैं- मेरा भाई कहां गया तू, आजा भाई वापस. एक वीडियो में अंशु ने बताया कि दोनों की सुबह ही बात हुई थी.

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परिवार के दर्द ने फैंस को झकझोर दिया है. अंशु ने अंकित के लिए इंसाफ की मांग की है. इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने कई वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें फैंस अंकित की मौत पर रो रहे हैं. परिवार का कहना है कि इस मर्डर में पुलिस का हाथ है. फैंस पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है. अंकित के शव के पास जनता का हुजूम खड़ा है. उनके अंदर गुस्सा है. फैंस ने वीडियो पर कमेंट कर हुए परिवार को सांत्वना दी है. अंकित की आत्मा को शांति मिलने की दुआ की है. अंकित की उम्र 35 साल बताई गई है. वो इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर जाएंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था. खुद अंकित भी अपनी जान पर मंडरा रहे खतरे से वाकिफ नहीं थे.

अंकित का आखिरी वीडियो

सिंगर ने मौत से दो घंटे पहले इंस्टा पर वीडियो शेयर किया था. वो काफी खुश थे. गाना गा रहे थे. वो हरियाणवी अंदाज में गाते हुए कह रहे थे- 'रे खास भाई कि भड़क के ऊपर, मर्डर मार दे सड़क के ऊपर... जो खटकेगा वो भटकेगा, बचके जाएगा कुकर.' अंकित पेशे से एक्टर, सिंगर होने के साथ यूट्यूबर भी थे. उन्हें सॉन्ग 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' से फेम मिला था. यूथ के बीच वो काफी फेमस थे. उनके इंस्टा पर 441K फॉलोअर्स हैं.



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