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How To Keep Towels White-Fluffy Like Hotels: बार-बार धुलाई के बाद भी होटल के तौलिए कैसे रहते हैं दूध जैसे सफेद और सॉफ्ट? जानिए 6 सीक्रेट्स

How To Keep Towels White-Fluffy Like Hotels: होटल के तौलिए हमेशा सफेद, सॉफ्ट और फूले-फूले क्यों रहते हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको तौलिए धोने, रिंस करने और सुखाने के होटल वाले आसान तरीके बताएंगे. इन आसान टिप्स को अपनाकर आप भी घर के पुराने और सख्त तौलियों को लंबे समय तक मुलायम, साफ और फ्रेश रख सकते हैं.

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होटल में तौलियों को हमेशा अलग धोया जाता है. (Photo: ITG)
होटल में तौलियों को हमेशा अलग धोया जाता है. (Photo: ITG)

होटल के कमरे में घुसते ही साफ-सुथरे सफेद तौलिए देखकर मन करता है कि बस तुरंत इनका इस्तेमाल करने का मन करता है. इनकी खासियत सिर्फ सफेदी नहीं, बल्कि इनका मुलायम और फूला-फूला टेक्शचर भी होता है. वहीं घर में महंगा तौलिया खरीदने के कुछ समय बाद ही वो सख्त, भारी और खुरदरा लगने लगता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर होटल के तौलिए बार-बार इस्तेमाल और धुलाई के बाद भी इतने सॉफ्ट और दूध जैसे सफेद कैसे रहते हैं?

दरअसल, इसका राज किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि तौलिए को धोने, रिंस करने और सुखाने के सही तरीके में छिपा है. कुछ छोटी-छोटी गलतियां तौलिए के कॉटन फाइबर को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी पानी सोखने की क्षमता भी कम कर देती हैं. अगर आप भी घर के तौलियों को होटल जैसा सफेद, सॉफ्ट और फ्लफी रखना चाहते हैं, तो इन आसान तरीकों को आजमा सकते हैं.

होटल में तौलियों को अलग से धोया जाता है: घर में अक्सर तौलिए को बाकी कपड़ों के साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है. लेकिन तौलिए को अलग धोना ज्यादा बेहतर माना जाता है. होटल में तौलियों को हमेशा अलग ही धोया जाता है. दूसरे कपड़ों के साथ लगातार रगड़ लगने से तौलिए के कॉटन फाइबर पर असर पड़ सकता है और धीरे-धीरे उनका टेक्शचर खुरदरा होने लगता है.

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इसलिए अगली बार मशीन चलाते समय तौलिए के लिए अलग लोड रखें. इससे उन्हें साफ होने के लिए जगह भी मिलेगी और कपड़ा ज्यादा रगड़ भी नहीं खाएगा.

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2. वॉशिंग मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें: बहुत सारे तौलिए एक साथ मशीन में डाल देने से पानी और डिटर्जेंट ठीक से काम नहीं कर पाते. इससे साबुन तौलिए में ही रह जाता है और वो अपना मुलायम टेक्शचर खो देते हैं और ड्राई महसूस होने लगते हैं. होटल में मशीन में उतने ही तौलिए डालते हैं, जिससे वो आराम से घूम सकें और अच्छी तरह साफ हो जाएं.

3. गर्म पानी का सही इस्तेमाल करते हैं: बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी भी चीज को उबलते पानी में धोने से उसे आसानी से साफ किया जा सकता है. लेकिन ज्यादा तेज गर्म पानी कपड़े को खराब कर देता है. ऐसे में तौलिए धोने के लिए हमेशा गर्म या हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे तौलियों की गंदगी, तेल और बैक्टीरिया हटाने में मदद मिलती है. लेकिन ध्यान रखें पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो. इससे कॉटन कमजोर हो सकता है.  

4. फैब्रिक सॉफ्टनर होता है कम इस्तेमाल: बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा फैब्रिक सॉफ्टनर डालने से तौलिए ज्यादा मुलायम होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है. ज्यादा सॉफ्टनर तौलियों पर एक लेयर जमा देता है, जिससे उनकी पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है. होटलों में इसकी जगह अच्छी तरह रिंसिंग और सही तरह से उन्हें ड्राई करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है.

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5. ड्रायर बॉल्स से तौलिए रहते हैं फूले-फूले: कई होटलों में ड्रायर करने के दौरान ड्रायर बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये तौलियों को आपस में चिपकने नहीं देतीं और गर्म हवा को बराबर फैलने में मदद करती हैं. इससे तौलिए ज्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बने रहते हैं.

6. डिटर्जेंट और गंदगी का जमाव नहीं होने देते: समय के साथ तौलियों में साबुन, बॉडी ऑयल और हार्ड वॉटर के मिनरल्स जमा होने लगते हैं. इससे तौलिए भारी और खुरदरे लगने लगते हैं. होटल एक्स्ट्रा रिंस साइकल का इस्तेमाल करके इन्हें जमा होने नहीं देते हैं. 

7. तौलियों को सही तरीके से सुखाते हैं: तौलिए अगर लंबे समय तक गीले रहें तो उनमें बदबू आने लगती है. वहीं जरूरत से ज्यादा गर्मी में सुखाने से कपड़ा कमजोर हो सकता है. ऐसे में होटल तौलियों को पूरी तरह सुखाते जरूर हैं, लेकिन ओवरहीटिंग से बचते हैं ताकि कपड़ा लंबे समय तक अच्छा बना रहे.

होटल जैसा तौलिया पाने के लिए बस ये 5 बातें याद रखें

  • तौलियों को दूसरे कपड़ों से अलग धोएं.
  • वॉशिंग मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें.
  • डिटर्जेंट जरूरत के मुताबिक ही डालें.
  • फैब्रिक सॉफ्टनर का ज्यादा इस्तेमाल न करें.
  • तौलिए को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं और नमी में पड़े न रहने दें.

यानी होटल जैसा मुलायम तौलिया पाने के लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप तौलिए को कितनी सही तरह से धोते, रिंस करते और सुखाते हैं. इन छोटी आदतों को अपनी लॉन्ड्री रूटीन में शामिल करेंगे तो पुराने तौलिए भी लंबे समय तक सॉफ्ट, फ्रेश और आरामदायक बने रह सकते हैं.

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