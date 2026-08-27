टेनिस की दुनिया की सबसे चर्चित बहनों जोड़ियों में शामिल वीनस और सेरेना विलियम्स एक बार फिर साथ कोर्ट पर उतरने जा रही हैं. 46 साल की वीनस और 44 साल की सेरेना को US ओपन महिला डबल्स में वाइल्ड कार्ड मिला है. दोनों बहनें (व‍िल‍ियम्स स‍िस्टर्स) इस टूर्नामेंट में पहले भी दो बार खिताब जीत चुकी हैं.

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विलियम्स सिस्टर्स की यह वापसी इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ने अपने करियर में साथ मिलकर टेनिस की दुनिया में जबरदस्त दबदबा बनाया है. अब एक बार फिर फ्लशिंग मीडोज में उनकी जोड़ी को देखने का मौका मिलेगा. फ्लशिंग मीडोज न्यूयॉर्क के क्वींस बोरो में स्थित एक प्रसिद्ध पब्ल‍िक पार्क है, जो मुख्य रूप से लॉन टेनिस और यूएस ओपन (US Open) ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के आयोजन स्थल के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है.

1999 और 2009 में जीत चुकी हैं US ओपन

सेरेना और वीनस ने US ओपन महिला डबल्स का खिताब 1999 और 2009 में जीता था. दोनों बहनों ने इस टूर्नामेंट में अब तक नौ बार हिस्सा लिया है और उनका रिकॉर्ड 27 जीत और सात हार का रहा है. इससे पहले दोनों ने आखिरी बार 2022 में US ओपन में साथ खेला था. तब पहले दौर में हार के बाद उनका सफर खत्म हो गया था. उस समय इसे फ्लशिंग मीडोज में सेरेना का आखिरी मुकाबला माना जा रहा था.

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4 साल बाद टेनिस कोर्ट पर लौटी थीं सेरेना

सेरेना विलियम्स ने इस साल गर्मियों में करीब चार साल के अंतराल के बाद प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी की. इसके बाद दोनों बहनों को विंबलडन में भी साथ खेलना था, लेकिन सेरेना को घुटने में चोट लग गई थी.

सिंगल्स मुकाबले में हार के दौरान लगी घुटने की चोट के कारण सेरेना को विंबलडन डबल्स से हटना पड़ा. हालांकि इसके बाद दोनों बहनें सिनसिनाटी ओपन में साथ उतरीं, जहां उन्हें पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा.

अल्कारेज के साथ भी खेल चुकी हैं सेरेना

US ओपन में सेरेना महिला डबल्स के अलावा मिक्स्ड डबल्स में भी खेल चुकी हैं. उन्होंने मंगलवार को स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज के साथ जोड़ी बनाई थी.

सेरेना और कार्लोस की जोड़ी ने एक मुकाबला जीता, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. सेरेना ने US ओपन सिंगल्स में खेलने का फैसला नहीं किया है, लेकिन वह दोनों डबल्स स्पर्धाओं में खेलने के लिए खुद को फिट महसूस कर रही हैं. इसी वजह से उन्होंने दोनों इवेंट में वाइल्ड कार्ड स्वीकार किया.

14 ग्रैंड स्लैम और 3 ओलंपिक गोल्ड... बहनों का शानदार रिकॉर्ड

वीनस और सेरेना की जोड़ी ने साथ मिलकर 14 ग्रैंड स्लैम महिला डबल्स खिताब जीते हैं. इसके अलावा दोनों ने 2000, 2008 और 2012 ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया.महिला डबल्स की वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग पर भी दोनों बहनों ने साथ आठ सप्ताह तक रहीं. यानी डबल्स टेनिस में भी विलियम्स सिस्टर्स का दबदबा किसी दौर में कम नहीं रहा.

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एक समय चारों ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां थीं दोनों के पास

विलियम्स सिस्टर्स ने 1999 में अपना पहला US ओपन डबल्स खिताब जीता था. उसी साल सेरेना ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब भी US ओपन में जीता था. करीब एक दशक बाद दोनों बहनों की जोड़ी अपने शिखर पर पहुंची. वीनस और सेरेना ने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीता. इसके बाद उसी साल गर्मियों में फ्लशिंग मीडोज में अपना दूसरा US ओपन डबल्स खिताब भी जीता.

यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. दोनों ने 2010 में फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और इसके बाद फ्रेंच ओपन का खिताब भी अपने नाम किया. एक समय ऐसा आया, जब टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम की महिला डबल्स ट्रॉफियां विलियम्स बहनों के पास थीं.

सेरेना ने अपने करियर में कुल 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते, जिनमें से छह US ओपन में आए. वहीं वीनस इस बार US ओपन के महिला सिंगल्स इवेंट में भी हिस्सा लेंगी. महिला डबल्स मुकाबले का पहला दौर 3 सितंबर से शुरू होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि टेनिस इतिहास की यह दिग्गज बहनें एक बार फिर US ओपन में अपने पुराने जादू को दोहरा पाती हैं या नहीं.

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