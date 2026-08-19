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लड़के ने ChatGPT से पूछा लड़की को लेकर ये सवाल, फिर घर पहुंची पुलिस

बहुत से लोग ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं. ऑफिस के काम से लेकर रिलेशनशिप संबंधित टिप्स तक इससे ले रहे हैं. एक शख्स ने ChatGPT एक बेहद अजीब सा सवाल कर दिया है, जिसके बाद शख्स के घर पुलिस पहुंच गई. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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ChatGPT से क्राइम करने को लेकर सलाह मांगी. (Photo: Unsplash)
ChatGPT से क्राइम करने को लेकर सलाह मांगी. (Photo: Unsplash)

ChatGPT का इस्तेमाल आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं. लोग अपने ऑफिस के काम लेकर रिलेशनशिप एडवाइज तक में आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस चैटबॉट (AI ChatBOT) का सहारा ले रहे हैं. बहुत से लोग तो बड़े ही अजीबों-गरीबों सवाल करते हैं. फ्लोरिडा में रहने वाले 25 साल के शख्स को ChatGPT से एक सवाल करना भारी पड़ गया और उनके घर पुलिस जा पहुंची. 

शख्स ने ChatGPT से एक डिटेल्स प्लान मांगा था, जिसमें वह क्राइम को अंजाम देना चाहता था. शख्स ने पूछा कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म जैसी घिनोने क्राइम को अंजाम देकर उसका कत्ल करना चाहता है. ChatGPT के सिस्टम ने समझदारी का सबूत दिया. ChatGPT ने इस मामले की जानकारी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को दी.

रिपोर्ट में कोर्ट रिकॉर्ड्स का हवाला दिया है, जिसमें बताया है कि इस केस की शुरुआत OpenAI के डिटेक्शन सिस्टम के साथ हुई है. सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि एक डिस्टर्बिंग मैसेज सामने आया है, जो 25 साल के शख्स ने किया है. 

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मैसेज की जानकारी कंपनी ने संघीय एजेंसी को दिया है, उसके बाद एजेंसी ने शख्स की दो महीने की चैट को हासिल किया. शख्स ने ChatGPT का इस्तेमाल मार्च महीने से शुरू किया था. 

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यह भी पढ़ें: ChatGPT के मालिक ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप, अमेरिकी AI को बदनाम करने का दावा

ChatGPT का मार्चे में इस्तेमाल शुरू किया था 

जांच में पता चला कि उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल मार्च महीने में शुरू किया है, जबकि उसका 6 महीने का रिलेशनशिप खत्म हो चुका था. शुरुआत में वह ब्रेकअप से संबंधित सवाल करता था. बाद में आगे चलकर उसके सवाल बहुत ही अजीब हो गए.  

ChatGPT को एक्सपर्ट ना मानें 

ChatGPT को बहुत से लोग एक्सपर्ट मानते हैं और उससे सलाह मांगते हैं. जबकि चैटजीपीटी मेकर OpenAI के बॉस सैम ऑल्टमैन तक खुद बता चुके हैं कि इसको डॉक्टर या फिर रिलेशनशिप एडवाइजर ना समझें. 

यह भी पढ़ें: हैकिंग का नया तरीका: प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक! AI से कराई जा रही है हैकिंग, ChatGPT में आया लॉकडाउन मोड

ChatGPT को डॉक्टर आदि ना मानें

आज के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं भी हैं, जो ChatGPT को मानकर उससे दवाई और एक्सरसाइज संबंधित सवाल कर रहे हैं. जबकि यह कोई डॉक्टर नहीं है. इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें और उनकी बताई गई दवा का ही इस्तेमाल करें. 

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