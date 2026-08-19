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53 साल के अनुराग कश्यप संग लिव-इन में 23 साल छोटी गर्लफ्रेंड, नहीं करेंगी शादी, बोलीं- भरोसा नहीं

अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी लंबे समय से साथ हैं, लेकिन शादी का कोई प्लान नहीं है. शुभ्रा ने बताया कि वह शादी में विश्वास नहीं करतीं और मां अनुराग को ‘बकरा’ क्यों कहती हैं.

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शुभ्रा शेट्टी संग तीसरी शादी करेंगे अनुराग कश्यप? (Photo: Screengrab)
शुभ्रा शेट्टी संग तीसरी शादी करेंगे अनुराग कश्यप? (Photo: Screengrab)

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और उनकी गर्लफ्रेंड शुभ्रा शेट्टी लंबे वक्त से साथ हैं. दोनों के रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, खासकर दोनों के बीच उम्र के फासले को लेकर. लेकिन अब शुभ्रा ने साफ कर दिया है कि शादी को लेकर दोनों की कोई प्लानिंग नहीं है.

जेनिस सिक्वेरा के साथ बातचीत में शुभ्रा ने बताया कि वह शादी जैसी इंस्टीट्यूशन में विश्वास ही नहीं रखतीं. यही वजह है कि अनुराग के साथ सालों से रिलेशनशिप में होने के बावजूद दोनों ने शादी को अपने रिश्ते का हिस्सा नहीं बनाया है.

‘मुझे शादी पर विश्वास नहीं’

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शुभ्रा, अनुराग से करीब 20 साल छोटी हैं. उन्होंने बताया कि शादी उनके लिए कोई जरूरी पड़ाव नहीं है. दोनों अपने रिश्ते में खुश हैं और बिना शादी के साथ रहना ही पसंद करते हैं. अनुराग भी पहले अपने रिश्ते और दोनों के बीच उम्र के अंतर को लेकर बात कर चुके हैं. उन्होंने बताया था कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्हें यह गैप ज्यादा महसूस होने लगा. वहीं शुभ्रा आज भी अपनी उम्र से काफी कम दिखती हैं.

शुभ्रा की मां अनुराग को कहती हैं ‘बकरा’!

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शुभ्रा ने अपने माता-पिता और अनुराग की पहली मुलाकात का भी मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने रिश्ते के लिए घरवालों को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. उनके माता-पिता ने अनुराग से खुद मुलाकात की और फिर अपनी राय बना ली.

शुभ्रा ने हंसते हुए बताया- मेरी मां उसे ‘बकरा’ कहती हैं. उनका कहना है कि वह मेरे साथ रहने के लिए इतना बेवकूफ है. उन्हें लगता है कि वह ऐसा पति है जो अपनी पत्नी से दबा रहता है. शुभ्रा ने आगे कहा कि उनके माता-पिता ने उन्हें कभी इस रिश्ते को लेकर लेक्चर नहीं दिया. मैंने उन्हें मनाया नहीं. उन्होंने अनुराग से मुलाकात की और खुद अपनी राय बनाई.

उधर अनुराग ने भी मजाक में बताया कि शुभ्रा के माता-पिता उनसे सिर्फ दो-तीन साल छोटे हैं और वह उन्हें अपने ‘दोस्त’ कहकर बुलाते हैं.

ऐसे शुरू हुई थी अनुराग और शुभ्रा की कहानी

शुभ्रा ने यह भी बताया कि जब वह अनुराग से मिली थीं, तब फिल्ममेकर अपनी जिंदगी के एक अच्छे दौर में थे. उस वक्त वह फिट, खुश रहते थे, खूब किताबें पढ़ते थे और फिल्में देखते थे. शुभ्रा के मुताबिक, दोनों की दोस्ती और बॉन्डिंग किताबों, फिल्मों और उनकी पसंद-नापसंद को लेकर हुई.

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उन्होंने बताया- जब हम मिले, तब ‘बॉम्बे वेलवेट’ रिलीज होने वाली थी और फिल्म की शूटिंग के बाद का दौर था. वह बहुत अच्छे फेज में थे. काफी फिट, खुश थे, किताबें पढ़ते थे और फिल्में देखते थे. हम इन्हीं चीजों को लेकर करीब आए.

अनुराग अक्सर शुभ्रा से कहते थे कि अगर वह उन्हें कुछ साल पहले मिली होतीं, तो शायद उन्हें डेट नहीं करतीं. लेकिन शुभ्रा इससे सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अनुराग की जिंदगी का वो ‘गोल्डन विंडो’ पकड़ लिया था, जब वह अपने सबसे अच्छे दौर में थे.

ऑफिस में ही हुई थी मुलाकात

जब शुभ्रा और अनुराग मिले थे, उस वक्त शुभ्रा फैंटम फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करती थीं. यह प्रोडक्शन हाउस अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना से जुड़ा था.

दिलचस्प बात यह है कि अनुराग उस कंपनी के बॉस थे, लेकिन शुभ्रा ने साफ किया कि वह सीधे अनुराग को रिपोर्ट नहीं करती थीं. उन्होंने यह भी बताया कि ऑफिस का माहौल उनके रिश्ते को लेकर काफी सपोर्टिव था.

शुभ्रा से पहले दो शादियां कर चुके हैं अनुराग

शुभ्रा से पहले अनुराग कश्यप दो बार शादी कर चुके हैं. उनकी पहली शादी एडिटर आरती बजाज से हुई थी. दोनों की करीब छह साल की शादी 2009 में खत्म हुई. दोनों की एक बेटी है, आलिया कश्यप. इसके बाद अनुराग ने 2011 में एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन से शादी की. हालांकि, चार साल बाद दोनों अलग हो गए.

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अनुराग इस वक्त 53 साल के हैं, जबकि शुभ्रा ने बताया है कि वह 30 की उम्र के शुरुआती दौर में हैं. यानी उम्र का फासला हो, परिवार की मजेदार राय हो या शादी से दूरी- अनुराग और शुभ्रा अपने रिश्ते को अपने तरीके से जी रहे हैं. दोनों को शादी के बंधन में बंधने की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है.

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