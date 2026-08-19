इश्क, मर्डर और जलती चिता का सच, पति-बच्चों को छोड़ पहुंची थी प्रेमिका, प्रेमी ने चुपचाप जला दी लाश

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कन्हई पुरवा गांव में महिला की संदिग्ध मौत और उसके शव को गुपचुप तरीके से जलाने के मामले ने हर किसी को सन्न कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से महिला की खोपड़ी और बचे हुए कुछ अवशेष बरामद किए. पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार बिना उसके परिवार और पुलिस को सूचना दिए किया जा रहा था.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी. महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद प्रेमी पर चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर रहा था. इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. उस समय महिला की चिता जल रही थी. पुलिस ने चिता को बुझाया और उसमें मौजूद महिला की खोपड़ी तथा बचे हुए अवशेषों को सुरक्षित किया. पुलिस ने इन अवशेषों को जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस को मौके पर आता देख महिला का प्रेमी वहां से फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और बाद में मुख्य आरोपी बताए जा रहे छोटू को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती

पुलिस के मुताबिक, मृतका 32 वर्षीय किरण कन्नौज जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. उसकी दोस्ती इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कन्हई पुरवा गांव निवासी गुड्डू वर्मा के बेटे छोटू से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. बताया जा रहा है कि बाद में किरण अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर छोटू के साथ रहने लगी थी.

किरण और छोटू कन्हई पुरवा इलाके में साथ रह रहे थे. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद महिला ने आत्महत्या कर ली. महिला की मौत के बाद छोटू ने कथित तौर पर पुलिस और महिला के परिवार को सूचना दिए बिना उसके शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की. मंगलवार सुबह वह गंग नहर के पास महिला की चिता जला रहा था. इसी दौरान ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचने तक महिला की चिता जल रही थी. पुलिस ने चिता को बुझाया और उसमें बचे अवशेषों को सुरक्षित किया. पुलिस ने महिला की खोपड़ी और अन्य बचे हुए अंगों को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया. इन अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया गया है, ताकि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत की परिस्थितियों को लेकर जांच की जा रही है. पुलिस इस बात को भी देख रही है कि महिला ने आत्महत्या क्यों की और उसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं. मामले में मृतका के पति की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस के अनुसार, पति ने छोटू पर महिला को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

जलती चिता से निकाले गए अवशेष

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कन्हई पुरवा में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है और उसके परिवार की ओर से बिना सूचना दिए शव को जलाया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चिता को बुझाकर उसमें मौजूद अवशेषों को सुरक्षित किया. एसपी के मुताबिक, फॉरेंसिक टीम के माध्यम से अवशेषों की जांच कराई जा रही है.

एसपी ने बताया कि महिला 32 वर्ष की थी और बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. वह अपने पति को छोड़कर इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कन्हई पुरवा निवासी छोटू के साथ रह रही थी. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रात में महिला ने आत्महत्या कर ली.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत के बाद बिना सूचना दिए गंग नहर के पास उसका शव जलाया जा रहा था. इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे छोटू को गिरफ्तार कर लिया है. महिला के बचे हुए अवशेषों को सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पति की शिकायत पर मामला दर्ज

इस घटना के सामने आने के बाद गांव में भी मामला चर्चा का विषय बन गया है. महिला की मौत, उसके बाद बिना सूचना के अंतिम संस्कार और जलती चिता से पुलिस द्वारा अवशेष बरामद किए जाने को लेकर जांच जारी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के अवशेषों को सुरक्षित कर लिया गया है. पुलिस महिला की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. फॉरेंसिक जांच के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----