WTC में ऋषभ पंत का धमाका, शुभमन गिल को पछाड़ रचा इतिहास, रोहित-कोहली सब छूटे पीछे

श्रीलंका को 165 रन से हराकर टीम इंडिया ने गॉल में जीत के साथ सीरीज का आगाज किया है. मेजबान श्रीलंका के सामने 372 रन का कठिन लक्ष्य रखने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंकाई टीम को महज 206 रन पर समेट दिया.

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इस शानदार जीत के हीरो बल्ले के साथ देवदत्त पडिक्कल रहे. पडिक्कल की 167 रन की पारी ने भारत को एक मजबूत नींव दी. इसके बाद मानव सुथार ने अपने स्पिन के जाल में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को फंसाया. भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

इस जीत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंम्पियनशिप (WTC 2025-27) की रेस में भारत को बरकरार रखा है. गॉल टेस्ट से पहले पांचवें स्थान पर खिसकी भारतीय टीम को सीधे 12 अंक मिले, जिससे उसका कुल स्कोर 64 हो गया. भारत का अंक प्रतिशत (PCT) भी 48.15 से उछलकर 53.33 हो गया है, जिससे WTC फाइनल की उम्मीदें दोबारा जाग गई है.

पंत ने कप्तान गिल छोड़ा पीछे

श्रीलंका के खिलाफ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऋषभ पंत ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. टेस्ट मैच की दूसरी पारी में महज 69 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेलकर पंत वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने टीम के कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है.

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गॉल में नहीं चला कप्तान गिल का बल्ला

पंत के नाम अब 41 WTC मैचों की 73 पारियों में कुल 2,885 रन दर्ज हो चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ, शुभमन गिल 41 मैचों की 75 पारियों में 2,867 रनों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं. गॉल टेस्ट में कप्तान गिल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. उन्होंने पहली पारी में 16 और दूसरी पारी में केवल 8 रन बनाए.

An elated #TeamIndia camp as we win the 1st Test at Galle and go 1-0 up in the series.#SLvIND pic.twitter.com/sAyxV03jcJ — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

रोहित-कोहली भी छूटे पीछे

वर्ल्ड टेस्ट चैंम्पियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में पंत सबसे आगे निकल गए हैं. पंत के ठीक पीछे भारतीय कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं, जो 2,867 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा 2,716 रनों के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं. जबकि ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 2,632 रन बनाकर चौथा स्थान हासिल किया है. दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 2,617 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

पंत ने बनाया छक्कों का रिकॉर्ड

इस मैच में पंत के बल्ले से एक और बड़ा रिकॉर्ड निकला. अपनी 66 रनों की पारी के दौरान दो छक्के जड़ते ही पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए. वह टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के महज चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले सिर्फ बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकुलम और एडम गिलक्रिस्ट ही यह मुकाम हासिल कर पाए हैं.

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