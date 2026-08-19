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दिल्ली SIR: अब 31 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 4 नवंबर को फाइनल

दिल्ली चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम की समय सीमा तीसरी बार बढ़ा दी है. अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को जारी होगी.

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दिल्ली चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ा दी है (फाइल फोटो-ITG)
दिल्ली चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ा दी है (फाइल फोटो-ITG)

दिल्ली में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम के शेड्यूल में एक बार फिर बदलाव किया है. दिल्ली में SIR की समय सीमा तीसरी बार एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है. दूसरी बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद से डिजिटलाइजेशन के काम की रफ्तार धीमी हुई है. शुरुआती हफ्तों में काम तेजी से चल रहा था, लेकिन बाद में इसकी गति प्रभावित हुई.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार, अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 24 अगस्त के बजाय 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय मिलेगा.

मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. वहीं, इन दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.

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इससे पहले घर-घर जाकर फॉर्म जमा करने और उनका सत्यापन करने का गणना चरण (Enumeration Phase) 17 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुका है.

अगर किसी मतदाता का नाम 31 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आता है या उसके विवरण में कोई गलती है, तो वह निर्धारित अवधि के दौरान दावा या सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा. मतदाता अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक Voters' Service Portal पर जा सकते हैं.

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