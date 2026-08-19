केडिया ने खरीदे इस कंपनी के ₹33 करोड़ के शेयर, 17% उछला भाव

दिग्‍गज निवेशक विजय केडिया ने एक कंपनी में बड़ी हिस्‍सेदारी खरीदी है. इस कंपनी में हिस्‍सा खरीदते ही कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी आई है और यह बुधवार के कारोबार के दौरान 17 फीसदी तक उछल गए. हालांकि, बाद में 11.58% चढ़कर ही बंद हुए.

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विजय केडिया की कंपनी 'केडिया सिक्योरिटीज' के जरिए ये शेयर खरीदे गए हैं. केडिया सिक्‍योरिटी ने जिस कंपनी में पैसा लगाया है, वह डिजिटल खर्च मैनेजमेंट और SaaS सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है और उसका नाम 'जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज' है.

33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे

केडिया की कंपनी की ओर से इसके 20 लाख शेयर खरीदे गए हैं, जिसकी कीमत 33 करोड़ रुपये बताई जा रही है. NSE के डेटा के मुताबिक, केडिया सिक्योरिटीज ने मंगलवार को बल्क डील के ज़रिए कंपनी के 20 लाख शेयर औसतन 164.72 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे. यह कीमत उस दिन के क्लोजिंग प्राइस (165.88 रुपये प्रति शेयर) से 1% से भी कम डिस्काउंट पर थी.

भारी गिरावट के बाद केडिया ने खरीदे शेयर

केडिया ने इस शेयर में एंट्री ऐसे वक्त में की है, जब इस शेयर में भारी गिरावट आई थी. पिछले साल अगस्‍त में 52 सप्‍ताह का ऊपरी स्‍तर 418 रुपये टच करने के बाद यह शेयर एक साल के अंदर ही 52 वीक के न‍िचले स्‍तर 154 रुपये पर आ चुका था. हालांकि, अब केडिया की खरीदारी के बाद शेयर में भारी उछाल देखी गई. बीएसई पर बुधवार को यह शेयर 11.58% चढ़कर 185.09 रुपये पर बंद हुआ.

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Zaggle Prepaid के फाइनेंशियल रिकॉर्ड

इस हफ़्ते की शुरुआत में, कमज़ोर नतीजों के बाद कंपनी का शेयर 20% गिरकर लोअर सर्किट पर आ गया. वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही में कुल मुनाफा पिछले साल की इसी अवधि के 26.11 करोड़ रुपये से 32% से ज्‍यादा गिरकर 17.53 करोड़ रुपये हो गया.

Zaggle Prepaid Ocean Services का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2026 की इसी तिमाही के 10.1% से घटकर वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 8.2% हो गया. कंपनी ने इस गिरावट की वजह Dice के अधिग्रहण से जुड़े खर्चों को बताया, जिसमें ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, वेंडर को एक बार किया जाने वाला पेमेंट और 100 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स के रिलोकेशन का खर्च शामिल है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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