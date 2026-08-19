उम्मीदवार के साथ बस 5 छात्र, ‘वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर प्रचार... पूरी तरह बदल गया DUSU चुनाव

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से खत्म कराने के लिए डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. नॉर्थ और साउथ कैंपस सहित दूसरे रास्तों पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है.

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बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह और दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र प्रसाद ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी.

डीयू प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव के दौरान लिंगदोह समिति के नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा. सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या दीवारों को गंदा करने पर रोक लगाई गई है.

प्रो. मनोज कुमार सिंह ने कहा, 'चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार का पर्चा खारिज किया जा सकता है. स्थिति गंभीर होने पर चुनाव भी रद्द किया जा सकता है. हमारा मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना है.'

प्रिंटेड पोस्टरों पर बैन, बनेगी 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी'

प्रचार के तरीकों पर इस बार सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. छपे हुए पोस्टरों और पर्चों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है. हाथ से बने पोस्टर सिर्फ तय की गई 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर ही लगाए जा सकेंगे. सभी 54 कॉलेजों के प्राचार्यों से 10x10 फीट की दो ऐसी दीवारें तैयार करने को कहा गया है.

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प्रत्याशी के साथ प्रचार के दौरान 5 से ज्यादा छात्र मौजूद नहीं रह सकेंगे. महिला कॉलेजों में सिर्फ छात्राओं को ही प्रचार की इजाजत होगी. अगर उम्मीदवार की गाड़ी में शराब या कोई मादक पदार्थ पाया गया, तो उसका नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.

सोशल मीडिया और ट्रैफिक पर पुलिस की पैनी नजर

वहीं, एसीपी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस सादे कपड़ों और वर्दी दोनों में तैनात रहेगी. काले शीशे वाली गाड़ियों, गलत पार्किंग और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम सेल सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पूरी नजर रख रहा है. छात्राओं की सुरक्षा के लिए कैंपस के अलावा आसपास के PG इलाकों में भी NCC और NSS कैडेटों के सहयोग से निगरानी रखी जाएगी.

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