Places to visit in Amritsar: अमृतसर घूमने का बना रहे हैं प्लान? फैमिली संग इन 10 जगहों को जरूर करें एक्सप्लोर

Places to visit in Amritsar: लॉन्ग वीकेंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस बार मनाली-शिमला की बजाय किसी नए शहर को एक्सप्लोर करें. अगस्त के महीने में पंजाब के अमृतसर की ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, यहां आपको मजेदार पंजाबी खाना भी मिलेगा. इसके साथ ही अमृतसर में सिर्फ स्वर्ण मंदिर ही नहीं है, बल्कि यहां पर आ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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15 अगस्त के टाइम अगर आप यहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस खास मौके पर अटारी-वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखना बिल्कुल मिस न करें. BSF के इस खास समारोह को देखने के लिए देश के कोने-कोने से लोग आते हैं, जिसे आपने टीवी पर तो कई बार देखा होगा. मगर यह शानदार नजारा आप अपनी आंखों से भी देख पाएंगे.

अमृतसर में घूमने की 10 सबसे शानदार जगहें

अमृतसर पंजाब का ऐसा शहर है, जहां आध्यात्मिकता, इतिहास, देशभक्ति और पंजाबी संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है. अगर आप अमृतसर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रिप में जरूर शामिल करें.

स्वर्ण मंदिर

अमृतसर की पहचान माने जाने वाला स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब अपनी खूबसूरत सुनहरी वास्तुकला और शांत सरोवर के लिए फेमस है. यहां का लंगर सेवा और समानता का संदेश देता है और यहां पर हर साल भारी संख्या में लोग माथा टेकने आते हैं. अमृतसर आने वाला हर इंसान सबसे पहले यहां के दर्शन करता है और यहां पर सरोवर के पास बैठकर एक अलग ही सुकून भी मिलता है.

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स्वर्ण मंदिर (PHOTO: Adobe Stock Images)

अटारी-वाघा बॉर्डर

अमृतसर से करीब 30 किलोमीटर दूर अटारी-वाघा बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी देशभक्ति से भर देने वाला अनुभव है. जवानों की शानदार परेड और झंडा उतारने की रस्म पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है. इसे देखने के लिए हर साल भारी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं.

खालसा कॉलेज

अपनी भव्य इंडो-सारसेनिक वास्तुकला के लिए मशहूर खालसा कॉलेज अमृतसर की खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है. अपनी अमृतसर ट्रिप पर आप खालसा कॉलेज भी देखकर आ सकते हैं, जहां आपको इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें पता चलेंगी.

हॉल बाजार

आपने लोगों को अमृतसर से जूतियां और दुप्पटे लाते देखा होगा. अमृतसर में खाने का स्वाद उठाने के साथ-साथ शॉपिंग भी खूब होती है. इसके लिए हॉल बाजार जरूर जाएं. यहां फुलकारी, पंजाबी सामान, कपड़े, स्मृति चिन्ह और स्वादिष्ट पंजाबी खाने का लुफ्त भी उठाएं.

जलियांवाला बाग

स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दर्दनाक कहानी को याद दिलाता है. यहां शहीदों की याद में बने स्मारक और गोलियों के निशान इतिहास की गवाही देते हैं.

जलियांवाला बाग (PHOTO: Adobe Stock Images)

अकाल तख्त

स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित अकाल तख्त सिख धर्म की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है. इसका इतिहास गुरु हरगोबिंद साहिब से जुड़ा है. अगर आपके थोड़ा समय हो तो आप इस जगह को भी देख सकते हैं.

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रामबाग गार्डन

अमृतसर के बाजार, मंदिर और गुरुद्वारा घूमने के बाद आप शांति चाहते हैं तो रामबाग गार्डन भी जा सकते हैं. हरियाली और शांत वातावरण वाला रामबाग गार्डन सुकून से समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह है. इसका संबंध महाराजा रणजीत सिंह से भी रहा है.

दुर्गियाना मंदिर

स्वर्ण टेम्पल के अलावा आप यहां पर फेमस हिंदू तीर्थस्थल श्री दुर्ग्याणा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर और रजत मंदिर भी कहते हैं और यह एक पवित्र सरोवर के बीचों-बीच बना है और इसकी वास्तुकला प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से बहुत मिलती-जुलती है.

दुर्गियाना मंदिर ( PHOTO: Adobe Stock Images)

महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम

अगर आपको इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है और पुरानी चीजें देखकर एक्साइटमेंट होती है तो आप महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम जा सकते हैं. यहां पंजाब के शाही इतिहास और महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से जुड़ी पेंटिंग्स, आर्टवर्क और ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं.

गोबिंदगढ़ किला

अगर आपको किले देखने पसंद हैं तो आप गोबिंदगढ़ किला एक्सप्लोर कर सकते हैं. यह ऐतिहासिक किला पंजाब की संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का मौका देता है. यहां म्यूजियम और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं.

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