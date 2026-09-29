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5-10 हजार रुपये मांगती थी महिला, मटन दुकानदार से झगड़ा हुआ तो नहर में मिले शव के टुकड़े

NTR जिले में VTPS कूलिंग कैनाल से महिला का क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान कल्याणी उर्फ दुर्गा के रूप में की. जांच में सामने आया कि महिला का विजयवाड़ा के भवानीपुरम में मटन दुकान चलाने वाले शख्स से संबंध था. पैसों को लेकर विवाद के बाद उसकी हत्या का शक है. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

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कूलिंग कैनाल में मिले महिला के शव के टुकड़े. (File Photo: ITG)
कूलिंग कैनाल में मिले महिला के शव के टुकड़े. (File Photo: ITG)

आंध्र प्रदेश के NTR जिले में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस को 18 सितंबर 2026 को इब्राहिमपट्टनम थाना क्षेत्र में VTPS कूलिंग कैनाल से एक महिला का शव मिला था. शव की हालत ऐसी थी कि पुलिस के सामने सबसे पहले उसकी पहचान करना चुनौती बनी. इसके बाद लापता महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच करते हुए पुलिस मृतका तक पहुंची. पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान गुंटूर जिले के मंगलागिरी की रहने वाली कल्याणी उर्फ दुर्गा के रूप में हुई है. कल्याणी अपने पति और परिवार से अलग रह रही थी और अकेली रहती थी. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसका विजयवाड़ा के भवानीपुरम इलाके में मटन की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति से कथित तौर पर संबंध था.

जांच में सामने आया कि 17 सितंबर को कल्याणी और मटन दुकान चलाने वाले शख्स के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि कल्याणी उससे पैसे मांग रही थी. इसी विवाद के बाद उसकी हत्या किए जाने का शक पुलिस को है. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर VTPS कूलिंग कैनाल में फेंक दिया गया. पुलिस को आशंका है कि ऐसा शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के लिए किया गया.

पैसों को लेकर विवाद के बाद हत्या का शक

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मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कल्याणी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की. उसके मोबाइल से जुड़े कॉल डेटा की जांच के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. पुलिस जांच में मटन दुकान चलाने वाले शफी का नाम सामने आया. पुलिस के मुताबिक शफी भवानीपुरम की HP कॉलोनी में रहता है और मटन की दुकान चलाता है. पुलिस का कहना है कि कल्याणी बार-बार शफी से पैसे मांगती थी.

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पुलिस के अनुसार, कल्याणी कथित तौर पर उससे 5 हजार और 10 हजार रुपये जैसी रकम मांगती थी. इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि उसने शफी से छोटे सोने के सामान खरीदने के लिए भी कहा था. पैसों को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद होने की बात जांच में सामने आई है.पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार वही मटन काटने वाला चाकू था, जिसका इस्तेमाल शफी अपनी दुकान पर करता था. पुलिस का आरोप है कि इसी चाकू से कल्याणी की हत्या की गई.

जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि शफी अकेला नहीं था. पुलिस के मुताबिक उसे अब्दुल्ला और दुर्गा राव ने मदद की थी. दुर्गा राव शफी का दोस्त बताया गया है और वह उसके कारोबार में भी मदद करता था. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान इस मामले में कई लोगों के शामिल होने की अफवाहें भी सामने आई थीं. हालांकि पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं की जांच की और उन लोगों की भूमिका को भी सत्यापित किया. पुलिस के मुताबिक जांच में उन लोगों का इस हत्या से कोई संबंध सामने नहीं आया.

फिलहाल पुलिस मामले में तीन लोगों से पूछताछ कर रही है. जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि हत्या की पूरी घटना किस तरह हुई और इसमें शामिल लोगों की भूमिका क्या थी. पुलिस के सामने यह मामला उस समय आया जब 18 सितंबर को VTPS कूलिंग कैनाल में महिला का शव बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों और लापता महिलाओं से जुड़े मामलों की जानकारी जुटानी शुरू की. इसी जांच के दौरान मृतका की पहचान कल्याणी उर्फ दुर्गा के रूप में हुई.

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कल्याणी अपने पति और परिवार से अलग रह रही थी और अकेले रहती थी. पुलिस के अनुसार, भवानीपुरम में रहने वाले मटन कारोबारी शफी के साथ उसके संबंध थे. 17 सितंबर को पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसके अगले दिन पुलिस को महिला का शव कैनाल से मिला. पुलिस की जांच में फिलहाल पैसों को लेकर हुआ विवाद अहम कड़ी के तौर पर सामने आया है. हालांकि हत्या का पूरा मकसद अभी जांच का विषय है. पुलिस कॉल डिटेल, पूछताछ और सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस मामले में पुलिस ने शफी के साथ अब्दुल्ला और दुर्गा राव की भूमिका भी सामने आने की बात कही है. पुलिस के अनुसार दुर्गा राव शफी का दोस्त था और उसके मटन कारोबार में मदद करता था. VTPS कूलिंग कैनाल से महिला का शव मिलने के बाद शुरू हुई जांच अब हत्या तक पहुंच चुकी है. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. मामले में हत्या के कारण, घटना की पूरी परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है.

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