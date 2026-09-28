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6000mAh बैटरी, 120Hz कर्व्ड डिस्प्ले और पीछे भी स्क्रीन, ₹19,999 में आया LAVA Virat Curve 5G

स्वदेशी कंपनी लावा ने हाल ही में Lava Virat Curve 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन की खासियत इसके बैक स्क्रीन भी है. इसमें 6,000mAh की बैटरी है और कीमत कंपटीशन से काफी कम ही रखी गई है.

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Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G

स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए आज एक नया ऑप्शन बाजार में आ गया है. Lava Virat Curve 5G की बिक्री भारत में आज यानी 28 सितंबर से शुरू हो गई है. फोन की सबसे खास बात इसका पीछे दिया गया छोटा डिस्प्ले है. इसके अलावा इसमें 120Hz Curved AMOLED स्क्रीन, 6000mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं. फोन की बिक्री Flipkart पर शाम 7 बजे से शुरू हुई है. 

₹19,999 में मिल रहा है फोन

Lava Virat Curve 5G को भारत में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत ₹23,999 रखी गई है, लेकिन लॉन्च ऑफर में बैंक ऑफर के बाद इसे ₹19,999 की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. यह फोन हेरिटेज इंडिगो, आइवरी और एलोरा स्लेट कलर में आता है. 

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यानी करीब 20 हजार रुपये की कीमत में Lava ने फोन को सिर्फ बड़ी बैटरी या ज्यादा कैमरे के दम पर नहीं, बल्कि डिजाइन और पीछे दिए गए छोटे डिस्प्ले के जरिए अलग बनाने की कोशिश की है.

फोन के पीछे भी है एक स्क्रीन

Virat Curve 5G का सबसे अलग फीचर इसका रियर मिनी स्क्रीन है. यह कैमरा मॉड्यूल के पास दिया गया छोटा डिस्प्ले है. इस पर समय, बैटरी प्रतिशत, वॉल्यूम और नोटिफिकेशन जैसी जानकारी देखी जा सकती है. यूजर इस स्क्रीन पर कस्टम टेक्स्ट और इमोजी भी सेट कर सकता है.

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इसका फायदा यह है कि अगर आपको सिर्फ समय, बैटरी या किसी जरूरी नोटिफिकेशन को देखना है तो हर बार फोन की बड़ी स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

120Hz Curved AMOLED डिस्प्ले

फोन में 6.67 इंच का Full HD+ 3D Curved AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स तक जाती है. स्क्रीन 1080x2400 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 394ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आती है.

Lava ने इसमें 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट का सपोर्ट भी दिया है. यानी कंपनी ने डिस्प्ले को फोन की बड़ी खूबियों में शामिल किया है. 

50MP Sony कैमरा और Vayu AI

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल Sony IMX752 सेंसर वाला मुख्य कैमरा दिया गया है. इसमें EIS यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन मिलता है. फोन 2K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है. कैमरे में नाइट मोड और डुअल वीडियो मोड जैसे ऑप्शन्स दिए गए हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसमें स्क्रीन फ्लैश भी मिलता है. 

फोन में Lava का Vayu AI भी दिया गया है. कंपनी के मुताबिक इसमें AI कॉल समरी, वॉयस ट्रांसलेशन और सर्कल सर्च जैसे फीचर मिलते हैं. 

Dimensity 7100 और 6000mAh बैटरी

परफॉर्मेंस के लिए Lava Virat Curve 5G में 6nm MediaTek Dimensity 7100 5G प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. फोन में 6GB तक Virtual RAM का सपोर्ट भी है. 

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बैटरी की बात करें तो इसमें 6000mAh की बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. हालांकि बॉक्स में 33W चार्जर दिया गया है. कंपनी के मुताबिक फोन 55 घंटे तक का टॉक टाइम और 660 मिनट तक YouTube प्लेबैक दे सकता है. 

Android 16 और बिना Ads वाला सॉफ्टवेयर

फोन Android 16 पर चलता है. Lava ने दो साल के OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. कंपनी के मुताबिक इसमें ब्लोटवेयर और विज्ञापन नहीं दिए गए हैं. 

इसके अलावा फोन में IP64 रेटिंग, MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, IR ब्लास्टर और डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर भी हैं. इसका वजन 184 ग्राम और मोटाई 8.55mm है. 

 

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