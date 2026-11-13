कैफे में बर्तन धोने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Nvidia बनाने तक, 33 साल बाद ऐसे खत्म हुआ जेनसन हुआंग का सफ़र!

Jensen Huang Resigns Nvidia: कभी अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और टेबल साफ करने का काम करने वाले जेनसन हुआंग ने अपनी मेहनत और सोच के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एनवीडिया खड़ी कर दी. कुछ दिन पहले तक ये कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी थी. हाल ही में जेनसन हुआंग की अफेयर की खबर आई और कंपनी के ट्रिलियन डॉलर्स साफ हो गए. ताजा अपडेट ये है कि एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेनसन हुआंग ने सीईओ और प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया है.

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आज इसी कंपनी के चिप्स की मदद से ChatGPT जैसे AI टूल चलते हैं. दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां एनवीडिया की तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं. लेकिन अब इस कंपनी के संस्थापक और सीईओ जेनसन हुआंग का 33 साल का सफर खत्म हो गया है.

12 नवंबर 2026 को उन्होंने एनवी़डिया छोड़ने का फैसला किया. उनकी जगह कंपनी की सीएफओ कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगी. उनकी विदाई ऐसे समय हुई है जब वह अफेयर विवाद और चीन से जुड़े जासूसी के आरोपों को लेकर जांच के घेरे में थे. आखिर कौन हैं जेनसन हुआंग, कैसे उन्होंने एनवीडिया बनाई और एक निजी विवाद ने दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियों में से एक की लीडरशिप कैसे बदल दी?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में आज एनवीडिया का नाम सबसे ऊपर आता है. कंपनी के GPU चिप्स का इस्तेमाल OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ऐमेजॉन जैसी कंपनियां अपने AI सिस्टम तैयार करने के लिए करती हैं.

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1993 में हुआंग ने ऐसे रखी एनवीडिया की नींव

एनवीडिया की सफलता का सबसे बड़ा चेहरा जेनसन हुआंग रहे हैं. उन्होंने 1993 में कंपनी की शुरुआत की थी और तब से लगातार सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. तीन दशक से ज्यादा समय तक उन्होंने कंपनी को एक छोटे स्टार्टअप से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल करा दिया.

लेकिन नवंबर 2026 में उनकी निजी जिंदगी से जुड़े विवाद ने उनके पूरे करियर पर सवाल खड़े कर दिए. पहले उनके एक चीनी कारोबारी महिला और कथित जासूस के साथ रिश्ते की खबर सामने आई. इसके बाद एनवीडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित रिश्ते को लेकर भी रिपोर्ट आई. कंपनी के बोर्ड ने उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट जांच शुरू कराई और आखिरकार 12 नवंबर को उनके कंपनी छोड़ने की खबर आ गई.

रॉयटर्स के मुताबिक, जेनसन हुआंग कंपनी के बोर्ड से भी बाहर होंगे. एनवीडिया की सीएफओ कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ का पद संभालेंगी. कंपनी ने पूर्व Synopsys CEO और बोर्ड सदस्य हार्वे जोन्स को अपना पहला बोर्ड चेयरमैन भी नियुक्त किया है.

ताइवान में हुआ जन्म, अमेरिका में शुरू हुआ नया सफर

जेनसन हुआंग का जन्म 17 फरवरी 1963 को ताइवान में हुआ था. उनका पूरा नाम जेन-ह्सुन हुआंग (Jen-Hsun Huang) है. बचपन का कुछ समय उन्होंने ताइवान और थाईलैंड में बिताया.

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इसके बाद बेहतर पढ़ाई के लिए वह अपने बड़े भाई के साथ अमेरिका चले गए. शुरुआत में दोनों भाइयों को अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा. बाद में उन्हें केंटकी के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया.

अमेरिका में शुरुआती दिन उनके लिए आसान नहीं थे. नई जगह, नया माहौल और भाषा की चुनौती के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी. कम उम्र में उन्होंने Denny's नाम के रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और टेबल साफ करने का काम भी किया. यही वह रेस्टोरेंट है जिसका नाम आगे चलकर एनवीडिया की शुरुआत की कहानी से जुड़ गया.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद AMD और LSI Logic में किया काम

जेनसन हुआंग को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी. उन्होंने अमेरिका की ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया.

इसके बाद उन्होंने 1984 में एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज यानी AMD में माइक्रोप्रोसेसर डिजाइनर के तौर पर काम शुरू किया. यहां उनका काम कंप्यूटर के लिए चिप बनाने और उसके डिजाइन को बेहतर करने से जुड़ा था.

कुछ समय बाद वह LSI Logic नाम की सेमीकंडक्टर कंपनी में चले गए. यहां उन्होंने अलग-अलग तकनीकी जिम्मेदारियां संभालीं और चिप इंडस्ट्री को करीब से समझा. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की.

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इन दोनों कंपनियों में काम करने के दौरान उन्हें समझ आ गया था कि आने वाले समय में कंप्यूटर की दुनिया तेजी से बदलने वाली है. खासकर गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर को ज्यादा ताकतवर चिप्स की जरूरत पड़ने वाली है. यही सोच आगे चलकर Nvidia की नींव बनी.

Denny's रेस्टोरेंट में तीन दोस्तों ने बनाई एनवीडिया की योजना

साल 1993. जेनसन हुआंग ने अपने दो इंजीनियर दोस्तों क्रिस मालाचोवस्की (Chris Malachowsky) और कर्टिस प्रीम (Curtis Priem) के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया.

तीनों की मुलाकात अमेरिका के सैन जोस में डैनीज रेस्टोरेंट में हुई थी. यहां बैठकर उन्होंने ऐसी कंपनी बनाने की योजना तैयार की जो कंप्यूटर के लिए बेहतर ग्राफिक्स चिप्स बना सके.

दिलचस्प बात यह है कि इसी डेनीज रेस्टोरेंट में हुआंग ने कभी बर्तन धोने और टेबल साफ करने का काम किया था. अब उसी जगह पर बैठकर वह अपने जीवन का सबसे बड़ा बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे थे.

कंप्यूटर गेम से स्टार्ट हुई जर्नी

तीनों इंजीनियरों को भरोसा था कि भविष्य में कंप्यूटर पर गेम खेलने और शानदार ग्राफिक्स देखने के लिए अलग तरह के प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी.

उस समय ज्यादातर कंप्यूटर सामान्य प्रोसेसर पर निर्भर थे. लेकिन तीनों का मानना था कि ग्राफिक्स का काम करने के लिए अलग और ज्यादा ताकतवर चिप बनाई जा सकती है.

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इसी सोच के साथ एनवीडिया की शुरुआत हुई. कंपनी को शुरुआती निवेश सेकोया कैपिटल और सटर हिल वेंचर्स जैसी निवेश कंपनियों से मिला.

लैटिन शब्द Invidia से आया नाम

एनवीडिया नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है. शुरुआत में संस्थापक अपनी फाइलों में NV यानी नेक्स्ट वर्जन शब्द का इस्तेमाल करते थे. बाद में इसी से एनवीडिया नाम तैयार हुआ. कंपनी का नाम लैटिन शब्द Invidia से भी जुड़ा माना जाता है, जिसका अर्थ ईर्ष्या होता है.

शुरुआत में Nvidia को भी मिली थी नाकामी

आज Nvidia की सफलता देखकर लगता है कि कंपनी की शुरुआत से ही सब कुछ आसान रहा होगा. लेकिन ऐसा नहीं था. 1990 के दशक में कंप्यूटर ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कई कंपनियां बाजार में मौजूद थीं. एनवीडिया को भी शुरुआत में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

कंपनी का पहला बड़ा चिप प्रोजेक्ट NV1 बाजार में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहा. इसकी वजह से एनवीडिया को अपनी स्ट्रैटिजी बदलनी पड़ी. कंपनी ने अपनी तकनीक में बदलाव किया और माइक्रोसॉफ्ट के DirectX जैसे ग्राफिक्स सिस्टम के हिसाब से चिप डिजाइन करने पर ध्यान दिया.

इस बदलाव के बाद एनवीडिया ने धीरे-धीरे बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू की. साल 1999 में कंपनी ने GeForce 256 लॉन्च किया. एनवीडिया ने इसे दुनिया का पहला GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा. यही आपको कई लैपटॉप्स में दिखता रहा है. लैपटॉप के ऊपर ग्रीन कलर का स्टिकर से दुनिया भर में लोगों को पता चला कि ये कंपनी क्या करती है.

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GPU का काम कंप्यूटर में तस्वीरों, वीडियो और गेम के ग्राफिक्स को तेजी से तैयार करना है. सामान्य प्रोसेसर की तुलना में GPU एक साथ बहुत सारे छोटे-छोटे काम कर सकता है. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही तकनीक आगे चलकर AI की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी.

2006 में लिया ऐसा फैसला जिसने बदल दी कंपनी की किस्मत, क्या है CUDA?

एनवीडिया की कहानी में साल 2006 बेहद अहम माना जाता है. इसी साल कंपनी ने CUDA नाम का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पेश किया. आसान भाषा में समझें तो CUDA की मदद से डेवलपर्स एनवीडिया के GPU का इस्तेमाल सिर्फ गेम और ग्राफिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि कई दूसरे मुश्किल कंप्यूटिंग कामों के लिए भी कर सकते थे.

GPU में एक साथ बहुत सारे काम करने की क्षमता होती है. वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वालों को इसका फायदा मिला. धीरे-धीरे AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी GPU का इस्तेमाल शुरू कर दिया. जब AI मॉडल को बड़ी मात्रा में डेटा से ट्रेनिंग देने की जरूरत बढ़ी तो Nvidia के GPU बेहद उपयोगी साबित हुए. यही वह फैसला था जिसने एनवीडिया को सिर्फ गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी से आगे बढ़ाकर AI कंप्यूटिंग की बड़ी ताकत बना दिया.

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ChatGPT की सफलता के पीछे भी एनवीडिया की तकनीक

आज जब भी AI की बात होती है तो ChatGPT, Gemini और दूसरे AI टूल का नाम सामने आता है. लेकिन इन टूल्स को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है. AI मॉडल को ट्रेनिंग देने और सवालों के जवाब तैयार करने के लिए हजारों GPU एक साथ काम करते हैं.

एनवीडिया के H100, H200 और ब्लैकवेल जैसे AI चिप्स इसी जरूरत को पूरा करते हैं. कंपनी अब सिर्फ चिप नहीं बेचती, बल्कि AI के लिए पूरा सिस्टम तैयार करती है. इसमें GPU, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर के लिए जरूरी तकनीक शामिल है. इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐमेजॉन और OpenAI जैसी कंपनियां एनवीडिया की बड़ी ग्राहक हैं.

AI की मांग बढ़ने के साथ एनवीडिया का कारोबार भी तेजी से बढ़ा. कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई और जेनसन हुआंग टेक इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाने लगे.

चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग से रिश्ते की खबर ने कैसे खड़ा किया विवाद?

जेनसन हुआंग के करियर में सबसे बड़ा संकट नवंबर 2026 में आया. इसकी शुरुआत चीन की एक कारोबारी महिला एलिस हुआंग (Alice Huang) के साथ उनके कथित रिश्ते की खबरों से हुई.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को शक था कि एलिस हुआंग के चीन की खुफिया एजेंसी से संबंध हो सकते हैं और वह एनवीडिया से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थीं. एलिस हुआंग सिंगापुर की कंपनी मेगास्वीड से जुड़ी रही हैं. इस कंपनी ने खुद को एनवीडिया का क्लाउड पार्टनर बताया था.

अमेरिकी एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही थीं कि कहीं एनवीडिया के AI चिप्स का इस्तेमाल चीन की उन कंपनियों तक पहुंचने के लिए तो नहीं किया गया, जिन पर अमेरिकी निर्यात नियमों के तहत पाबंदी है. यहीं से जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी और Nvidia के कारोबार का मामला आपस में जुड़ गया.

अक्टूबर 2026 में The New York Times की रिपोर्ट के बाद यह मामला सार्वजनिक चर्चा में आया. रिपोर्ट में एलिस हुआंग और जेनसन के रिश्ते को लेकर अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की चिंताओं का जिक्र था.

8 नवंबर को जेनसन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक खुले संदेश में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है. उन्होंने लिखा कि उनके इस कदम से पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा और इसके लिए कोई बहाना नहीं है. उन्होंने अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी.

हालांकि, अफेयर स्वीकार करना और किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम करना दो अलग बातें हैं. एलिस हुआंग पर जासूसी से जुड़े आरोपों की जांच हुई, लेकिन इन आरोपों को अदालत में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता.

एक और अफेयर की खबर ने बढ़ाई जेनसन हुआंग की मुश्किलें

जेनसन हुआंग की मुश्किलें 11 नवंबर को और बढ़ गईं. The New York Times की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनका एनवीडिया की एक अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल (Kimberly Powell) के साथ भी कथित रिश्ता था. रिपोर्ट के मुताबिक, वह कंपनी में हेल्थकेयर से जुड़ी वाइस प्रेसिडेंट हैं और हुआंग को रिपोर्ट करती थीं.

इस रिपोर्ट में पांच पूर्व कर्मचारियों के हवाले से जानकारी दी गई थी. हालांकि, रॉयटर्स ने कहा था कि वह इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया था. इस दूसरी खबर के सामने आने के बाद जेनसन हुआंग की लीडरशिप और कंपनी के प्रशासन को लेकर सवाल और बढ़ गए.

Nvidia के बोर्ड ने बुलाई बैठक, फिर हुआंग ने छोड़ी कंपनी

8 नवंबर को एनवीडिया ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि कंपनी का बोर्ड इस मामले की स्वतंत्र जांच कराएगा. इस जांच की जिम्मेदारी स्वतंत्र डायरेक्टर्स की एक समिति को दी गई और बाहर के कानूनी विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला किया गया.

11 नवंबर को रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि एनवीडिया का बोर्ड जेनसन हुआंग को सीईओ पद से हटाने के विकल्प पर विचार करने के लिए बैठक कर रहा है. इसके अगले दिन 12 नवंबर को Reuters ने खबर दी कि जेनसन हुआंग कंपनी छोड़ रहे हैं. वह सीईओ के साथ-साथ बोर्ड डायरेक्टर का पद भी छोड़ेंगे.

रॉयटर्स के मुताबिक, एनवीडिया की सीएफओ कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगी. कंपनी अब स्थायी सीईओ की तलाश करेगी. इसके अलावा पूर्व Synopsys सीईओ हार्वे जोन्स को एनवीडिया का पहला बोर्ड चेयरमैन बनाया गया है.

यानी 1993 में जिस कंपनी की शुरुआत जेनसन हुआंग ने अपने दो दोस्तों के साथ की थी, 33 साल बाद उसी कंपनी से उनका सफर खत्म हो गया.

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