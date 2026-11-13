6 साल की दुश्मनी, घंटों तक पीछा और सरेआम कत्ल... सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर हिस्ट्रीशीटर का मर्डर, 7007 गैंग का कनेक्शन

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि यह हत्या अचानक हुए हमले का नतीजा नहीं, बल्कि छह साल पुरानी खूनी रंजिश का अंजाम थी. साल 2019 में अपने पिता कैलाश गोलिया की हत्या का बदला लेने के लिए बेटे हनीश गोलिया ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर विजय की हत्या की साजिश रची थी.

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आरोपियों ने पहले कई घंटे तक विजय का पीछा किया और फिर उसकी फॉर्च्यूनर को कैंपर गाड़ी से टक्कर मारकर रोक दिया. इसके बाद बीच सड़क पर उसे घेरकर कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई.

यह वारदात जयपुर के करधनी थाना इलाके में जगदंबा नगर के पास रावण गेट की बताई जा रही है. तिबारिया निवासी हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया 11 नवंबर 2026 को अपनी फॉर्च्यूनर से घर से निकला था. इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने बोलेरो कैंपर से उसकी गाड़ी को टक्कर मारनी शुरू कर दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि विजय की गाड़ी रुक गई. इसके बाद हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपियों के हाथों में तेज धार वाली कुल्हाड़ियां थीं, जिनसे उन्होंने विजय पर कई वार किए.

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पुलिस जांच के मुताबिक, मुख्य आरोपी हनीश गोलिया अपने साथियों युवराज चौधरी, दिनेश और कमलेश के साथ कैंपर गाड़ी में सवार होकर बुधवार दोपहर करीब 3 बजे से ही विजय का पीछा कर रहा था. आरोपी उसकी गतिविधियों और लोकेशन पर लगातार नजर रख रहे थे.

शाम करीब 7:15 बजे विजय जब कालवाड़ स्थित अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी हमलावरों ने उसे रास्ते में घेरने की योजना को अंजाम दिया. उन्होंने अपनी कैंपर गाड़ी से विजय की फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद विजय की फॉर्च्यूनर बंद हो गई. अपनी जान बचाने के लिए वह गाड़ी से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान हनीश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ा. इसके बाद हनीश और उसके तीनों साथियों ने मिलकर विजय पर कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

हमले में गंभीर रूप से घायल विजय की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद चारों आरोपी वहां से फरार हो गए. हमले की तस्वीरें घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरों और स्थानीय लोगों के मोबाइल फोन में भी कैद हुई हैं.

हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 4 बजे नाकाबंदी के दौरान चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया.

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डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी भागते हुए पुलिस थाने की तरफ ही आ रहे थे. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले चारों आरोपियों ने एक मंदिर में जाकर मत्था भी टेका था. इस दौरान पुलिस टीम ने उन्हें घेरकर दबोच लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी हनीश गोलिया, युवराज चौधरी, दिनेश और कमलेश के रूप में हुई है. चारों जोबनेर इलाके के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, हनीश इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है.

वहीं, बाकी तीन आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. इस मामले में जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर गुरुवार रात को भी दबिश दी. इस कार्रवाई में तीन संदिग्ध ट्रैक्टर, एक जीप और एक कार जब्त की गई है.

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, इस हत्याकांड के पीछे साल 2019 से चली आ रही पुरानी रंजिश है. उस साल विजय बाजिया ने एक शराब के ठेके पर कैलाश गोलिया नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी.

कैलाश और विजय पहले साथ रहते थे और उनके घरों के बीच महज 500 मीटर की दूरी थी. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे गहरी दुश्मनी में बदल गया. दोनों पक्ष एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे.

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पुलिस के मुताबिक, इस रंजिश के दौरान कैलाश ने भी विजय को मारने की कोशिश की थी. हालांकि, साल 2019 में विजय ने कैलाश की हत्या कर दी. पिता की मौत के बाद उसका बेटा हनीश गोलिया विजय से बदला लेने की फिराक में रहने लगा.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जेल से बाहर आने के बाद विजय पर जोबनेर इलाके में चार से पांच बार हमले किए गए थे. इन घटनाओं में से कुछ की शिकायतें पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं. हनीश लगातार अपने पिता की हत्या का बदला लेने का मौका तलाश रहा था.

विजय बाजिया हत्याकांड की जांच में 7007 गैंग का कनेक्शन भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में से तीन के दाहिने हाथ पर एक जैसे टैटू बने हुए हैं. इन टैटू को 7007 गैंग की पहचान से जुड़ा बताया जा रहा है.

हनीश गोलिया और उसके साथी जयपुर में 7007 के नाम से गैंग चलाते हैं. इस गैंग से जुड़े कई बदमाश अपने हाथों पर खास तरह के टैटू बनवाते हैं, जिन्हें गैंग की सदस्यता की निशानी माना जाता है.

पुलिस के अनुसार, इन टैटू के जरिए गैंग के सदस्य इलाके में अपनी पहचान और दबदबा कायम करने की कोशिश करते थे. विजय बाजिया की हत्या को पुरानी रंजिश के साथ गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

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हालांकि, पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, इस हत्याकांड की मुख्य वजह कैलाश गोलिया की हत्या का बदला लेना था. छह साल तक सुलगती रही दुश्मनी आखिरकार विजय बाजिया की हत्या के साथ खत्म हुई.

इस मामले में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में जयपुर ग्रामीण एसपी नीरज पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने कार्रवाई की. आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर गुरुवार रात दबिश दी गई.

इस दौरान पुलिस ने तीन संदिग्ध ट्रैक्टर, एक जीप और एक कार जब्त की. जयपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हत्याकांड की साजिश और पुरानी रंजिश की कहानी सामने आई है. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.



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