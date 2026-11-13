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'अब NVIDIA का नहीं खरीदूंगा एक भी स्‍टॉक...' जेनसन तक था कंपनी से नाता, बोले अरबपति

एनवीडिया का शेयर गुरुवार को 13 फीसदी से ज्‍यादा गिर गया, जिस कारण एनवीडिया का एक ही दिन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. हालांकि, बाद में इसमें तेज रिकवरी देखने को मिली.

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एनवीडिया से हटे जेनसन हुआंग, अरबप‍ति ने कहा नहीं लगाउंगा एक भी डॉलर. (Photo: ITG)
एनवीडिया से हटे जेनसन हुआंग, अरबप‍ति ने कहा नहीं लगाउंगा एक भी डॉलर. (Photo: ITG)

चीनी महिला और कंपनी के एक अधिकारी के साथ अफेयर की खबरें आने के बाद गुरुवार को एनवीडिया के CEO और एमडी पद से जेनसन हुआंग ने इस्‍तीफा दे दिया. अब एक अरबपति का कहना है कि जेनसन हुआंग के जाने के बाद वे अब एनवीडिया में एक भी डॉलर निवेश नहीं करेंगे. 

ब्‍लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग के सपोर्ट में आए अरबपति निवेशक लियो कोगुआन ने कहा कि जेनसन हुआंग सबसे बड़े निर्माता हैं. अगर वे फ्यूचर में कोई दूसरी एआई कंपनी शुरू करते हैं तो वे उनके उस नए कारोबार में भी निवेश करना चाहेंगे. अरबपति कोगुआन ने एनवीडिया में लगभग 1.3 अरब डॉलर का निवेश किया है. हालांकि, अब उन्‍होंने बिना जेनसन एनवीडिया में निवेश नहीं करने की बात कही है.  

वहीं दूसरी ओर, जेनसन हुआंग के इस्‍तीफे के बाद एनवीडिया के शेयर में तगड़ी गिरावट देखने को मिली. एक ही झटके में एनवीडिया के शेयर 13 फीसदी गिर गए और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर 148.80 डॉलर पर आ गए थे. हालांकि, बाद में इसमें तेज रिकवरी आई और यह 4 फीसदी गिरकर बंद हुआ.  

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संपत्ति में आई गिरावट
शेयरों में आई इस गिरावट की वजह से एक ही दिन में जेनसन हुआंग की व्यक्तिगत संपत्ति से 6 बिलियन डॉलर (करीब ₹50,000 करोड़ से ज्यादा) साफ हो गए. इसके बावजूद, दुनिया की टॉप एआई कंपनी में अपनी विशाल हिस्‍सेदारी के चलते, अनवेस्‍टेड स्‍टॉक अवॉर्ड्स के नुकसान और शेयर की कीमतों में गिरावट का असर उनकी नेटवर्थ पर बेहद सीमित ही माना जा रहा है. 

मस्‍क ने किया सपोर्ट 
एनवीडिया से जेनसन हुआंग का इस्‍तीफा होने से पहले ही एलॉन मस्‍क ने एक यूजर को जवाब देते हुए कहा था कि यह मेरे लिए सम्‍मान की बात होगी कि मैं उन्‍हें जॉब पर रखूं. अगर एनवीडिया उन्‍हें हटाना चाहती है तो वे उन्‍हें नौकरी पर रखना चाहेंगे. 

गौरतलब है कि दिवाली वाले दिन जेनसन हुआंग ने अपने कर्मचारियों को मेल के जरिए बताया था कि उन्‍होंने अपनी पत्‍नी से बेवफाई की है और उनका एक महिला के साथ अफेयर रहा है. इस ऐलान के बाद, खबर सामने आई की उनके संबंध चीनी महिला के साथ रहे हैं, जो एक चीनी जासूस है. इसके बाद अमेरिका में काफी हलचल मच गई. 

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