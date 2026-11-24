Dev Diwali 2026: देव दीपावली का पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है. इस दिन भगवान शिव और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ दीपदान करने की परंपरा है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की शाम कुछ खास उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. अगर आप भी चाहते हैं कि घर में धन की बरकत बनी रहे, तो देव दीपावली की शाम तिजोरी में एक खास चीज जरूर रखें. माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. आइए जानते हैं क्या है वह चीज और इसे रखने का सही तरीका.

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देव दीपावली पर तिजोरी में रखें हल्दी की गांठ

हल्दी को शुभ माना जाता है. पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसे सुख-समृद्धि और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि देव दीपावली की शाम पूजा के बाद तिजोरी में हल्दी की एक गांठ रखने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से भी माना जाता है. इसलिए पूजा में इसका इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है. मान्यता है कि तिजोरी में हल्दी की गांठ रखने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं.

हल्दी की गांठ का उपाय कैसे करें?

देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा की शाम सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. इसके बाद हल्दी की एक साफ और साबुत गांठ लें. इसे भगवान के सामने रखकर फूल और अक्षत चढ़ाएं.

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फिर मां लक्ष्मी से घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनाए रखने की प्रार्थना करें. पूजा के बाद हल्दी की गांठ को लाल या पीले कपड़े में बांध दें. अब इसे अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रख दें. ध्यान रखें कि तिजोरी साफ-सुथरी होनी चाहिए.

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