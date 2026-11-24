उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार का आतंक अब जानलेवा साबित हो रहा है. लैंसडौन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज के कोटड़ीढांग में सड़क किनारे घास काट रही 42 वर्षीय कविता कोठियाल पर गुलदार ने हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई, वहीं ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग के खिलाफ फूट पड़ा.

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सड़क पर शव रखकर धरने पर बैठे ग्रामीण

महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख दिया और धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों की मांग थी कि हमलावर गुलदार को आदमखोर घोषित किया जाए और उसे मारने के आदेश जारी किए जाएं.

ग्रामीणों का कहना था कि इलाके में लगातार गुलदार की गतिविधियां सामने आ रही हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्थानीय विधायक के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली.

ग्रामीणों के विरोध के बीच देर शाम वन विभाग की ओर से हमलावर गुलदार को आदमखोर घोषित करने का आदेश जारी किया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने दिया.

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दो महीने में 5 लोगों पर हमला

इस घटना ने इलाके में गुलदार के बढ़ते आतंक को लेकर चिंता बढ़ा दी है. जानकारी के मुताबिक, बीते दो महीनों में स्नेह क्षेत्र में गुलदार पांच अलग-अलग लोगों पर हमला कर चुका है. लगातार हो रहे इन हमलों से ग्रामीणों में डर का माहौल है और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

बताया गया कि पिछले 20 से 25 दिनों से स्नेह क्षेत्र में गुलदार के दिखाई देने की घटनाएं सामने आ रही थीं. कुछ दिन पहले एक बच्ची पर भी गुलदार ने हमला किया था. इसके बाद गुलदार को ट्रेंकुलाइज करने के आदेश दिए गए थे.

अब गुलदार को मारने के लिए पहुंचे दो शूटर

महिला की मौत के बाद वन विभाग ने हमलावर गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया है. अब उसे मारने के लिए दो शूटर बुलाए गए हैं. उप प्रभागीय वनाधिकारी सुधीर कुमार के मुताबिक, एक शूटर श्रीनगर और दूसरा देहरादून से बुलाया गया है. दोनों देर रात कोटड़ीढांग पहुंच गए और गुलदार को मारने के लिए मोर्चा संभाल लिया है.

विधायक ने क्या कहा?

स्थानीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि पिछले 20 से 25 दिनों से स्नेह क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा था. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले बच्ची पर गुलदार के हमले के बाद उसे ट्रेंकुलाइज करने के आदेश दिलाए गए थे.

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विधायक के मुताबिक, करीब 12 दिन तक गुलदार दिखाई नहीं देने के बाद फॉरेस्ट टीम वापस लौट गई थी. महिला की मौत की घटना के बाद उन्होंने वन मंत्री से बात की और तत्काल गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे शूट करने के आदेश जारी किए गए.

ग्रामीण बोले- वन विभाग कुछ नहीं कर रहा

स्थानीय महिला मीना देवी ने वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण सुबह करीब 11 बजे से सड़क पर बैठे थे. उनका आरोप है कि वन विभाग की ओर से लगातार शूटर के आने की बात कही जा रही थी, लेकिन काफी देर तक शूटर मौके पर नहीं पहुंचा.

मीना देवी ने यह भी कहा कि देर शाम एक कागज लाकर महिला के शव को वहां से हटाया गया, लेकिन ग्रामीणों को यह तक नहीं बताया गया कि उस कागज में क्या लिखा था.

महिला की मौत के बाद अब ग्रामीणों की नजर गुलदार को पकड़ने और उसे मारने की कार्रवाई पर है. इलाके में लगातार हो रहे हमलों के चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

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